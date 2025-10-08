Ovo je 7 zanimljivih činjenica o seksu i orgazmu koje većina ljudi ne zna, a mogle bi vas zaintrigirati

Seks i intimnost odavno nisu samo tema strasti — oni su i ogledalo zdravlja, emocija i povezanosti. Iako o njima svi pričaju, mnoge činjenice o tijelu, mozgu i osjećajima koji prate seksualni odnos još uvijek iznenađuju. Evo nekoliko zanimljivosti koje bi vas mogle natjerati da na vlastitu intimu pogledate iz malo drugačijeg kuta.
Foto: Shutterstock
1. Orgazam djeluje poput prirodnog analgetika: Tijekom orgazma tijelo oslobađa koktel hormona, među kojima su endorfini i oksitocin. Ovi “hormoni sreće” ne samo da smanjuju stres, već djeluju i kao prirodni ublaživači boli. Znanstveno je dokazano da orgazam može ublažiti glavobolju, menstrualne grčeve pa čak i bolove u mišićima.
Foto: shutterstock
2. Mozak se “isključi” tijekom vrhunca: Iako je seks fizička aktivnost, ključni dio doživljaja događa se u mozgu. Istraživanja su pokazala da se tijekom orgazma aktivnost u dijelovima mozga povezanima s logikom i samokontrolom zapravo smanjuje — što objašnjava zašto tada sve inhibicije nestaju, a ljudi se osjećaju potpuno oslobođeno.
Foto: shutterstock
3. Seks može poboljšati san: Nakon orgazma, tijelo oslobađa prolaktin — hormon koji je povezan s osjećajem opuštenosti i pospanosti. Zato mnogi ljudi nakon seksa lakše i dublje zaspu. Drugim riječima, ponekad je najbolji način za borbu protiv nesanice – malo više intimnosti.
Foto: shutterstock
4. Ženski orgazam traje dulje od muškog: Iako se o tome rijetko govori, prosječan ženski orgazam traje između 13 i 51 sekunde, dok muški obično traje između 5 i 22 sekunde. Osim što traje dulje, ženski orgazam može se javiti i više puta zaredom – zahvaljujući složenijoj mreži živčanih završetaka i hormonskim reakcijama.
Foto: shutterstock
5. Seksualna aktivnost jača imunološki sustav: Osobe koje imaju redovit seksualni život često imaju i bolju otpornost na viruse. Studije pokazuju da umjereno aktivni ljudi imaju i do 30% višu razinu imunoglobulina A – protutijela koje štiti dišni i probavni sustav od infekcija.
Foto: shutterstock
6. Oksitocin stvara povezanost nakon seksa: Ovaj hormon, poznat i kao “hormon zagrljaja”, oslobađa se u velikim količinama tijekom orgazma i fizičke bliskosti. Oksitocin potiče osjećaj povezanosti, povjerenja i emocionalne topline među partnerima – zato je zagrljaj nakon seksa više od geste nježnosti, on doslovno produbljuje vezu.
Foto: shutterstock
7. Seksualna želja nije uvijek povezana s hormonskim ciklusima: Suprotno popularnom mišljenju, libido nije isključivo hormonska stvar. Psihološki faktori, stres, kvaliteta sna i emocionalna povezanost s partnerom mogu imati jednak, ako ne i veći utjecaj na seksualnu želju. Zato se “idealno vrijeme” za seks zapravo razlikuje od osobe do osobe.
Foto: shutterstock
Seks, kada je prožet povjerenjem i otvorenošću, ne doprinosi samo zadovoljstvu, nego i općem zdravlju. Potiče cirkulaciju, oslobađa napetost i jača emocionalnu povezanost — čineći ga jednim od najprirodnijih i najugodnijih oblika brige o sebi.
Foto: Shutterstock
