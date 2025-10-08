Ovo je 7 zanimljivih činjenica o seksu i orgazmu koje većina ljudi ne zna, a mogle bi vas zaintrigirati
Seks i intimnost odavno nisu samo tema strasti — oni su i ogledalo zdravlja, emocija i povezanosti. Iako o njima svi pričaju, mnoge činjenice o tijelu, mozgu i osjećajima koji prate seksualni odnos još uvijek iznenađuju. Evo nekoliko zanimljivosti koje bi vas mogle natjerati da na vlastitu intimu pogledate iz malo drugačijeg kuta.
1. Orgazam djeluje poput prirodnog analgetika: Tijekom orgazma tijelo oslobađa koktel hormona, među kojima su endorfini i oksitocin. Ovi “hormoni sreće” ne samo da smanjuju stres, već djeluju i kao prirodni ublaživači boli. Znanstveno je dokazano da orgazam može ublažiti glavobolju, menstrualne grčeve pa čak i bolove u mišićima.
2. Mozak se “isključi” tijekom vrhunca: Iako je seks fizička aktivnost, ključni dio doživljaja događa se u mozgu. Istraživanja su pokazala da se tijekom orgazma aktivnost u dijelovima mozga povezanima s logikom i samokontrolom zapravo smanjuje — što objašnjava zašto tada sve inhibicije nestaju, a ljudi se osjećaju potpuno oslobođeno.
3. Seks može poboljšati san: Nakon orgazma, tijelo oslobađa prolaktin — hormon koji je povezan s osjećajem opuštenosti i pospanosti. Zato mnogi ljudi nakon seksa lakše i dublje zaspu. Drugim riječima, ponekad je najbolji način za borbu protiv nesanice – malo više intimnosti.
4. Ženski orgazam traje dulje od muškog: Iako se o tome rijetko govori, prosječan ženski orgazam traje između 13 i 51 sekunde, dok muški obično traje između 5 i 22 sekunde. Osim što traje dulje, ženski orgazam može se javiti i više puta zaredom – zahvaljujući složenijoj mreži živčanih završetaka i hormonskim reakcijama.
5. Seksualna aktivnost jača imunološki sustav: Osobe koje imaju redovit seksualni život često imaju i bolju otpornost na viruse. Studije pokazuju da umjereno aktivni ljudi imaju i do 30% višu razinu imunoglobulina A – protutijela koje štiti dišni i probavni sustav od infekcija.
6. Oksitocin stvara povezanost nakon seksa: Ovaj hormon, poznat i kao “hormon zagrljaja”, oslobađa se u velikim količinama tijekom orgazma i fizičke bliskosti. Oksitocin potiče osjećaj povezanosti, povjerenja i emocionalne topline među partnerima – zato je zagrljaj nakon seksa više od geste nježnosti, on doslovno produbljuje vezu.
7. Seksualna želja nije uvijek povezana s hormonskim ciklusima: Suprotno popularnom mišljenju, libido nije isključivo hormonska stvar. Psihološki faktori, stres, kvaliteta sna i emocionalna povezanost s partnerom mogu imati jednak, ako ne i veći utjecaj na seksualnu želju. Zato se “idealno vrijeme” za seks zapravo razlikuje od osobe do osobe.
Seks, kada je prožet povjerenjem i otvorenošću, ne doprinosi samo zadovoljstvu, nego i općem zdravlju. Potiče cirkulaciju, oslobađa napetost i jača emocionalnu povezanost — čineći ga jednim od najprirodnijih i najugodnijih oblika brige o sebi.