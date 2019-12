Dijelite li ručnik sa svojom boljom polovicom? Ako ne želite njihove fekalije po sebi - nemojte!

Živjeti s nekim je divno i krasno, sve dok nemate njihove fekalne bakterije na licu.

Ako dijelite i razmjenjujete ručnik sa vašom boljom polovicom, ili bilo kim drugim, postoje velike šanse da vaše tijelo i lice dolazi u kontakt sa nekim stvarno odvratnim stvarima, uključujući fekalnu materiju, također znano kao izmet, piše Metro.

Ranije ove godine, tvrtka Drench u svojem istraživanju otkrila je da je 90% ručnika zagađeno s fekalnom materijom, te da čak 56% partnera šire fekalnu bakteriju kada dijele ručnike za tuširanje i kupanje. Od svih tih ručnika, 14% na sebi nose E. Coli te istraživači prikazuju kako ručnici mogu prenositi i druge zarazne bakterije, kao što su lišajevi i infekcije stafilokokom. Vlažni ručnici obiješeni u vlažnim kupaonicama savršeno su mjesto za razmnožavanje bakterija koje onda rastu i šire se.

Čak i korištenje vlastitog ručnika može vas izložiti nekim odvratnim stvarima, ali dijeljenje ručnika s partnerom može biti opasno zato što dolazak u kontakt sa balterijama na koje niste naviknuli može dovesti do ozbiljnih bolesti.

Diana Gall, iz tvrtke Doctor 4 U, kaže: "Vlažni i topli ručnici savršeno su okruženje za klice. A ako ručnike stalno koriste različiti ljudi, možda se neće stići posušiti i to je prilika bakterijama da napreduju. Glavni problem je zagađenje koliforma, to jest balterija kao što je E. Coli, što dolazi od feklane materije."

"Otrovanje s E. Coli može biti toliko ozbiljno da u nekim okolnostima može biti opasno po život. Dok kontakt sa koliformima može prouzročiti infekciju mokraćnih putova, kao što je cistis."



"Infekcija stafilokokom je drugi veliki rizik zato što se bakterija stafilokoka može prenijeti sa ručnika na ljudsko tijelo ako imate otvorenu ranu. Infekcija stafilokokom može se pokazati kao natečena koža, crvene kvržice, kao i umorne oči, ali može uzrokovati MRSA infekcije."

"U ovo doba godine izuzetno je važno zaštiti se od prehlada i gripe tako što nećete dijeliti ručnik. Virus gripe može preživjeti izvan tijela domaćina 24 sata što mu daje pravu priliku da zarazi novog domaćina."

Tako u najgorem mogućem slučaju možete se ozbiljno razboljeti štednjom na kupaonskim proizvodima i dijeljenjem ručnika. Ako imate sreće, nećete doći u kontakt ni sa čim opasnim, ali vrlo vjerojatno ćete se brisati sa partnerovom fekalijom. Samo zamislite kako oni brišu svoju stražnjicu, stavljaju ručnik na vješalicu i zatim vi dođete i obrišete svoje lice prije nego što se fekalna materija stigla smjestiti.

Još jedan zabavni ishod dijeljenja ručnika je gubitak kose. Čudno, znamo, ali dijeljenjem ručnika možete glavu zaraziti lišajem. Rijetko je, ali ne želimo riskirati.

Dr. Bessam Farjo, iz tvrtke Farjo Hair Institute, objašnjava: "Dijeljenje ručnika ili kapa može dovesti do zaraze infekcijom Tinea capitis, također znano kao lišajem lubanje. Prouzrokovano je skupinom mikroskopskih organizama i jako je zarazno."



"To znači da su gljivične spore prisutne i prije nego što lišaj izbije, što znači da se možete zaraziti i prije nego na njima izbije lišaj. Ozbiljni slučajevi mogu dovesti do ozljeda na lubanji zvane kerion koje ispuštaju gnoj."

"Na nesreću, u ovim ekstremnim slučajevim lišajeva na lubanji, infekcija može dovesti do ozbiljnih upala, ozljeda, a čak i trajnog gubitka kose. A u slučajevima u kojima kosa neće ponovno narasti, pacijenti trebaju razmisliti o transplantaciji kose kako i pokrili ćelave dijelove."

Dobra vijest je da se sve ovo lako spriječi - klice, infekcije i činjenicu da trljate partnerove fekalije po tijelu - samo prestanite dijeliti ručnik. Možda nabavite i drugačije setove da ne bi bilo zabune.



Također, osigurajte se da redovito perete svoje i partnerove ručnike te da ih ostavite da se dobro osuše između korištenja. A to znači da ih objesite, a ne ostavite na hrpi na podu nakon vašeg tuša.