U nezaboravnim ljetnim avanturama uživaju obitelji s djecom, a na izlete u Dino-park stižu gosti iz cijele Istre

Smještena između dviju turističkih destinacija, Poreča i Vrsara, malena i još maloljetna općina Funtana (s oko tisuću žitelja) najpoželjnije je odredište djeci. Naime, upravo se u Funtani nalazi Dino-park u kojemu je od lani i 25 metara visok T-rex, najveći u Europi. Na 80.000 četvornih metara osamdesetak je različitih dinosaura od kojih su neki – na oduševljenje najmlađih – pokretni, glasaju se i napravljeni su u prirodnoj veličini.

Dinosaur pleše ‘Gangnam’

Mi u razgled krećemo s Nijemcem Leonom Stolpom koji se u Hrvatsku doselio zbog ljubavi s kćeri vlasnika parka.

– Hrvatska je prelijepa – govori ovaj istarski zet dok izlazimo iz dvorane u kojoj je upravo završio “Jurassic šou” tijekom kojega je ovacije bio pokupio dinosaur koji je plesao na “Gangnam style”. Cjelodnevna zabava – od 10 do 18 sati – za djecu do tri godine je besplatna, roditelji plaćaju 160 kuna, a djeca u dobi od četiri do 14 godina 140, kao i stariji od 60 godina.

– Bude suza kad moraju otići – kaže Leon. Posao ide dobro, nastavlja, no ipak znatno slabije no prijašnjih godina, što se odražava i na broj zaposlenih. Lani ih je bilo 40, sada 25.

– Ovo ljeto najviše nam dolaze gosti iz Hrvatske, slijede Nijemci pa Slovenci, Austrijanci, Česi, Nizozemci i tek onda Talijani. Uglavnom su posjetitelji obitelji s djecom – govori pokazujući nam nove atrakcije za ovo ljeto, poput safari-busa.

Osim djeci, Funtana je ljetno odredište i ljubitelja kampiranja i kampova u kojima su brojni sadržaji prilagođeni najmlađima. Uostalom, cijela je Istra premrežena brojnim kampovima, a upravo je u Funtani prošle godine otvoren kamp s pet zvjezdica, Istra Premium Camping Resort, jedan od najboljih na Mediteranu. U njemu gosti koji si to mogu priuštiti uživaju u luksuzu glamping šatora ili kamping vila s privatnim bazenom.

Tu su i vodeni zabavni park Aquamar s toboganima i drugim čudesima, novouređene betonirane plaže kojima se mogu koristiti svi, a ne samo gosti resorta. Pontonski most vodi do otočića tematski uređenog za djecu... S plaže odlazimo put marine pa se zatim penjemo prema središtu mjesta, svojedobno proglašenom najturističkijim malim mjestom na Jadranu, ka župnoj crkvi svetoga Bernarda, uz koju je Funtana i ponikla. Naime, Funtanom su vladali grofovi Borisi iz Kopra pa je početkom XVII. stoljeća gospodar Funtane, grof Bernardo Borisi, dao sagraditi crkvu i kaštel, uz koje su ljudi počeli graditi tipične istarske kamene kuće. Grb plemenitaške obitelji Borisi nalazi se na nadgrobnoj ploči u crkvi u kojoj je pokopan jedan od grofova.

Jama s čovječjom ribicom

Nakon što smo poslušali priču iz povijesti mjestašca čiji su se starosjedioci bavili ribarenjem i poljodjeljstvom, dok se današnje stanovništvo okrenulo turizmu bez kojeg općine 2006. godine izdvojene iz Vrsara ne bi ni bilo, odlučujemo se posjetiti jednu prirodnu ljepotu u blizini, jamu Baredinu u kojoj obitava čovječja ribica. S obaveznim zaštitnim maskama na licu s Tonijem se spuštamo u utrobu Istre, na 60 metara dubine. Dotle mogu turisti, dok je ukupna dubina jame 132 metra.

GSS-ovac Toni vodi nas kroz pet dvorana prirodne riznice stalagmita i stalaktita i podzemnih skulptura koje je stvorila voda. Zastajemo pokraj desetak metara dugih “zavjesa”, vidimo žabu, tu su i E.T, kosi toranj iz Pise, kip Bogorodice, snješko lučonoša – zaštitni znak Baredine...

Toni nam govori da su tijekom višegodišnjeg istraživanja Baredine speleolozi uočili snjegovićev brz rast, zbog kojega se gotovo spojio sa stalaktitom iznad. Jama Baredina je geomorfološki spomenik prirode i prvi speleološki lokalitet Istre uređen za turističku namjenu, otvoren od 1995. godine. Ulaz u nju za djecu stoji 45, za studente 60, za umirovljenike 65, a za odrasle 75 kuna.

Po izlasku iz jame dočekuje nas Silvio Legović s kojim odlazimo pogledati etnopriču postavljenu u blizini. Zove se “Traktor story”, a u prostranome je dvorištu izloženo pedesetak strojeva – traktora, kombajna, vršilica... kojima su stari Istrani nekoć obrađivali crvenu zemlju.

– Imam i Lamborghini, Porsche i Ferrari – veselo pokazuje Silvio traktore koji su odavna završili svoj radni vijek, a Legović u dahu pripovijeda:

– Javljaju se ljudi koji imaju stare strojeve, žao im je baciti ih jer ovdje izloženi ostaju kao spomenik vremena pa mogu dovesti svoju djecu i pokazati im čime je radio njihov nono.

Vraćamo se u Funtanu potražiti plažni bar Fuente – čiji je vlasnik nogometaš Kristijan Ipša – a koji slovi za jedan od najljepših u Istri.

Prednost

KAMPING DESTINACIJA – Kamping destinacija uređenih plaža i sadržaja koji vole ljubitelji ove vrste smještaja nalazi se u malom mjestu u kojem je sve blizu, baš kao što mu je blizu i bilo koje drugo odredište u Istri. No ne želite li hodati okolo, u Funtani ćete se moći opskrbiti potrebnim.

Nedostatak

GDJE SU STABLA? – Kad profit postane osnovna nit vodilja, onda se s lica zemlje “pobrišu” stabla, da se može na što manjem prostoru graditi što više, ne bi li se natiskalo što više turista koji će trošiti i hodati po upeklom suncu, dok god ne izraste novozasađeno drveće.

Malo mjesto s bezbroj sadržaja privlači i svojim cijenama Parking 0 kn/h Pivo 20 kn Kava 8 kn