nikad više gnjecava

Koja je tajna savršeno kremaste kajgane? Isprobajte ovaj trik s jednim sastojkom koji mijenja sve!

Ana Hajduk
10.12.2025.
u 10:30

Povezuje proteine, dajući kajgani glatku, sočnu i kremastu strukturu bez gumenaste teksture.

Kajgana je ultimativni doručak – jednostavna, brza i pouzdana. No unatoč tome, vrlo često završi prepečena, suha ili gumasta. Najčešća pogreška? Pogrešna procjena vremena pečenja, što rezultira zagorenim jajima koja se lijepe za tavu ili, suprotno, premalo kuhanom, vodenastom kajganom.

Dini Kodippili, kulinarska stručnjakinja i osnivačica brenda The Flavor Bender, otkrila je iznenađujuće učinkovit trik za “kremastu, prozračnu kajganu” – dodavanje kukuruznog škroba (gustina) u smjesu jaja. “Koristite kukuruzni škrob. Ovaj dodatak sprječava da kajgana pusti tekućinu nakon kuhanja i neće vam se stvoriti lokvica ispod jaja”, savjetuje Kodippili za Express.co

Iako zvuči neobično, kukuruzni škrob čini čuda: sprječava zagaranje, poboljšava teksturu i daje nevjerojatnu kremastost, pretvarajući običnu kajganu u doručak restoranske kvalitete. On stvara zaštitni film oko proteina u jajima. To ih štiti od naglog zgrušavanja pri visokim temperaturama i sprječava isušivanje. Istovremeno povezuje proteine, dajući kajgani glatku, sočnu i kremastu strukturu bez gumenaste teksture.

Kako napraviti savršenu kremastu kajganu

Sastojci: 

  • Jaja
  • Mlijeko ili vrhnje
  • 1 žličica kukuruznog škroba
  • Maslac
  • Sol i papar

Priprema: U zdjelu ulijte malo mlijeka ili vrhnja, dodajte kukuruzni škrob i dobro promiješajte dok smjesa ne postane glatka, bez grudica. Umiješajte jaja i prstohvat soli. Pjenjačom ili štapnim mikserom dobro umutite kako bi smjesa bila potpuno ujednačena. Dodajte svježe mljeveni crni papar. Kajgana se peče brzo – pripremite tanjure, kruh i priloge prije nego počnete. Zagrijte tavu na srednje jakoj vatri i dodajte maslac. Nije potrebno da se potpuno otopi. Odmah ulijte jaja i počnite lagano miješati špatulom čim smjesa dotakne tavu. Za ekstra kremastu kajganu, maknite tavu s vatre prije nego što se smjesa potpuno stegne. Ako volite čvršću kajganu, ostavite je na vatri još nekoliko sekundi. Prebacite kajganu na tanjur i posipajte dodacima po želji: svježim začinskim biljem, sirom, paprom ili čak kapljicom maslinova ulja.
doručak kuhanje JAJE jaja kajgana

