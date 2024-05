U kući imate plijesan? To bi moglo utjecati na vaš seksualni život na ovaj neočekivani način!

Izloženost plijesni može promijeniti vašu ravnotežu hormona, budući da se višak plijesni 'pokazao da ima svojstva slična estrogenu' koja mogu sniziti razinu hormona i sniziti testosteron, rekao je Abbas Kanani, glavni farmaceut u Chemist Clicku. "To može imati zdravstvene komplikacije za muškarce jer niska razina testosterona može uzrokovati erektilnu disfunkciju", objašnjava Abbas.

"Ovo također može utjecati na obrasce spavanja, raspoloženje i veličinu testisa, kao i uzrokovati gubitak dlaka ispod pazuha i stidnih dlaka te nizak ili nikakav broj spermija. Kod žena, debljanje, nizak libido i promjene raspoloženja potaknuti su niskim razinama testosterona", dodaje. Osim toga, plijesan može uzrokovati promjene raspoloženja jer se smatra endokrinim disruptorom, piše Metro.

"Endokrini sustav složena je mreža žlijezda i organa koja koristi hormone za kontrolu i koordinaciju metabolizma vašeg tijela, razine energije, reprodukcije, rasta i razvoja te odgovora na ozljede, stres i raspoloženje. Kada je sustav poremećen, to može dovesti do promjena raspoloženja, umora, slabosti, nenamjernih oscilacija težine i menstrualnih poremećaja", objašnjava Abbas.

Osim toga, život u pljesnivom domu može predstavljati razne zdravstvene rizike, od respiratornih problema do alergijskih reakcija. A ako živite s plućnim oboljenjem poput astme, to može pogoršati simptome. "Ako imate plućno oboljenje, poput astme ili kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB), plijesan također može pogoršati vaše simptome što dovodi do potencijalno opasnog po život napadaja astme ili pogoršanja", rekla je Erika Radford, voditeljica zdravstvenih savjeta u Asthma + Lung UK.

"Vlaga i plijesan također mogu povećati rizik od drugih stvari koje mogu pogoršati vaše stanje pluća, poput infekcija prsnog koša, prehlade i gripe. Ako imate astmu, važno je da uvijek sa sobom imate inhalator za ublažavanje simptoma, kako biste ga mogli koristiti za brzo olakšanje kada se pojave simptomi. Također možete koristiti pismeni akcijski plan za astmu, tako da točno znate što učiniti ako vam se simptomi pogoršaju. Dobro upravljanje astmom je ključno, to znači uzimanje preventivnih lijekova svaki dan kako je propisano, čak i ako se osjećate dobro. I razgovarajte sa svojim liječnikom opće prakse ili medicinskom sestrom za astmu, ili ljekarnikom o antihistaminicima i sprejevima za nos koji će vam pomoći u rješavanju simptoma alergije", dodaje.

Štoviše, izloženost plijesni zapravo može izazvati alergijsku reakciju, budući da spore plijesni proizvode alergene. "To može rezultirati pojavom ili pojačanim kihanjem, curenjem nosa, crvenilom očiju ili osipom na koži. Može imati i značajan utjecaj na životni stil osobe, kao što su problemi sa spavanjem, i narušiti njihovu kvalitetu života. Alergijske reakcije također mogu pogoršati simptome astme", kaže Abbas.

