Jednostavna vježba od 10 sekundi čini čuda u spavaćoj sobi: Može brzo poboljšati vaše orgazme!

Provođenje malo vremena vježbajući moglo bi učiniti čuda za vaš seksualni život. Točnije, ako se usredotočite na vježbe koje jačaju mišiće trupa i stimuliraju zdravlje srca, vjerojatno ćete pojačati svoj orgazam. Prema dr. Rachel Zar, seksualnoj terapeutkinji iz Chicaga, izdvajanje vremena za vježbanje izdržaja, ili planka, svaki dan može pomoći u jačanju mišića trupa, piše Daily Star.

To vam pak omogućuje lakše kretanje tijekom seksa i pomoći će vam da ostanete stabilniji u određenim položajima. Kada imate jake trbušne mišiće, u mogućnosti ste bolje izvoditi druge pokrete - od potiska do čučnjeva, pa tako i do određenih poza u seksu.

VEZANI ČLANCI:

Osim toga, mnogi zaista osjetljivi živci u genitalijama protežu se u vaš abdomen, što znači da je cijeli krug povezan. "Jačanje trupa stvarno može pomoći u izdržljivosti tijekom seksa, pomažući vam da se osjećate snažno i čvrsto u svom tijelu", rekla je dr. Zar. Prijavljeno je da se neke žene mogu čak i uzbuditi dok rade vježbe za trbušne mišiće. Otkriveno je to u studiji 2011. na 530 žena sa Sveučilišta Indiana.

Iako su neki možda skeptični prema teoriji, znanost o toj temi zapravo datira iz davne 1953. godine. Čini se da postoji nepoznat razlog zašto napinjanje i otpuštanje tijela može dovesti do orgazma. Kako biste maksimalno iskoristili svoj jači trup, Janelle Howell, stručnjakinja iz Chicaga, rekla je da bi svakodnevno vježbanje planka ili izdržaja trebalo pojačati vašu snagu trupa. Rekla je da ga možete držati samo 10 sekundi da vidite rezultate.

GALERIJA: Stručnjaci otkrili dan i sat: Ovo je najbolje vrijeme u tjednu za seks!

Mnogi stručnjaci također sugeriraju da izvođenje vježbi za dno zdjelice može održati vaše seksualno zdravlje na pravom putu. Ako niste sigurni što je vaše dno zdjelice, to je gusti sustav mišića koji se nalazi oko i između vaših genitalija i anusa. Od vitalnog je značaja za muškarce i žene kada je u pitanju mokrenje, velika nužda i uzbuđenje. No, kada postane preslab ili pretijesan, može biti nefunkcionalan pa se nekim ljudima savjetuje da rade vježbe kako bi ga održali u dobroj formi. Prema ginekolozima sa Sveučilišta u Chicagu, otprilike jedna od tri žene doživjet će neku vrstu disfunkcije dna zdjelice tijekom svog života.

A što se tiče muškaraca, poremećaj dna zdjelice zapravo može dovesti do problema s erekcijom i utjecati na sposobnost ejakulacije. Žene također mogu doživjeti inkontinenciju i bol tijekom seksa zbog tog problema. Dobra vijest je da možete uložiti neko vrijeme u izvođenje vježbi za dno zdjelice, poznate kao Kegelove vježbe, koje rade na jačanju i opuštanju mišića.

Stručnjakinja za seks tvrdi: Ovo je osam znakova da ste dobri u krevetu!