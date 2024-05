Želite bolji seksualni život? Onda je vrijeme da isprobate 'outercourse'

Kada govorimo o seksu, često zapravo mislimo na snošaj. Ali, postoji mnogo više zadovoljavajućeg seksualnog života od same penetracije. A, kada proširimo svoju definiciju seksa da bude inkluzivnija, postoji cijeli svijet užitka koji možemo iskusiti. Tu na scenu dolazi ‘outercourse’. ‘Outercourse je zapravo krovni izraz za široku lepezu seksualnih aktivnosti koje ne uključuju nikakvu vrstu penetracije’, rekao je klinički seksolog i edukator seksualnosti Lawrence Siegel za HuffPost.

‘To je način povećanja seksualne strasti i erotike’, nastavio je, ‘Svako trljanje, dodirivanje, ljubljenje ili milovanje koje ne uključuje ulazak bilo kojeg dijela jednog tijela u bilo koji dio drugog. Također može uključivati ​​uzajamnu masturbaciju i zadovoljavanje’.

Ono što mnogi ljudi nazivaju predigrom smatralo bi se ‘outercourseom’. Ali, kada sve te seksualne činove nazivamo samo predigrom, to pojačava ideju da je penetracija glavni događaj. U stvarnosti, ove aktivnosti mogu same po sebi biti zadovoljavajuće seksualno iskustvo, čak i kada ne dovedu do snošaja.

Prema seksualnom edukatoru Chrisu Maxwellu Roseu: ‘Outercourse’ može uključivati ​​bilo koji način na koji dodirujemo, ližemo, gladimo, stimuliramo i uključujemo najveći organ u našem tijelu: kožu. Mnogi od nas osjećaju glad za dodirom - a lijek je nježan dodir cijelog tijela’.

Erotska masaža je još jedan primjer ‘outercoursa’ koji može ‘pružiti duboko zadovoljavajuće, visoko erotično iskustvo samo dodirom’, rekao je Maxwell Rose. Također, može uključivati ​​čak i maženje i grljenje, što ‘potiče bliskost i osjećaj sigurnosti’, rekla je seksualna terapeutkinja i klinička psihologinja Nazanin Moali. Može uključivati ​​otvoreni razgovor o vašim seksualnim fantazijama, ‘što omogućuje partnerima da se povežu na duboko osobnoj razini’, dodala je Moali.

Nakon što dođete u određene godine ili dosegnete određenu fazu u svojoj vezi, seks često znači malo užurbane predigre i snošaj. ‘Outercourse’ može razbiti dosadne ili ponavljajuće obrasce u koje ste možda upali u spavaćoj sobi, otvarajući nove ili zaboravljene putove do seksualnog užitka. ‘Mnogi od nas se sjećaju samih početaka naših seksualnih otkrića, čak i samih početaka naših veza koje su započele uzbudljivo’, rekao je Siegel, ‘Outercourse’ doista može biti ono što pomaže izgraditi razinu strasti koja stvara snažne orgazme’.

Outercourse vas također tjera da budete seksualno kreativniji i povežete se sa svojim partnerom na drugačije načine, ‘pomažući ljudima da istraže seksualni užitak i stimulaciju izvan genitalija’, rekao je seksolog i seksualni edukator Goody Howard.

Prihvaćanje ‘outercoursea’ također može biti odlično za ljude koji imaju problema s uzbuđenjem - od kojih bi neki mogli u potpunosti izbjegavati seks zbog tih problema. Isto vrijedi i za osobe s određenim zdravstvenim problemima ili fizičkim ograničenjima zbog kojih penetrativni seks nije moguć. ‘Seksualni susreti često započinju erekcijom i kulminiraju ejakulacijom’, rekla je Moali, ‘Slijedom toga, poteškoće s erekcijom mogu rezultirati potpunim povlačenjem iz seksualnih aktivnosti’.

Osim toga, ‘outercourse’ je sigurnija - ali ne i posve sigurna - alternativa penetrativnom vaginalnom, analnom i oralnom seksu u smislu rizika od trudnoće i spolno prenosivih bolesti.

Kako svom seksualnom životu dodati ‘outercourse’?

Prvo odvojite malo vremena za razmišljanje o jednom od svojih najboljih seksualnih iskustava. Razmislite o tome što ste osjećali prije, tijekom i poslije. To će vam pomoći da iskoristite ono što Moali naziva vašim ‘temeljnim erotskim emocijama’. ‘Za mnoge, dosljednost čine seks nezaboravnim i uzbudljivim. Za neke bi to moglo biti uzbuđenje zbog poželjnosti, za druge osjećaj srama, a za treće je ipak riječ o razmjeni moći’, objasnila je.

‘Identificirati svoju temeljnu želju slično je otkrivanju žanra romana koji pišete. Kao autor, možete obogatiti ovo iskustvo uključivanjem elemenata koji pojačavaju specifične emocije koje želite istražiti’, dodaje. Ova vježba će vam pomoći da se usredotočite na seksualne priče i vrste ‘outercoursea’ koji bi vas mogli najviše ispuniti.

Istraživanje ‘outercoursea’ također može biti prilika da započnete dijalog sa svojim partnerom o svojim fantazijama, o tome u čemu uživate u krevetu i svim osobnim granicama oko stvari koje vam također nisu ugodne. ‘Razgovor o doživljaju i razumijevanju različitih vrsta dodira može uvelike pridonijeti boljem snošaju’, rekao je Siegel.

Tretirajte ovo istraživanje kao način da proširite svoje seksualne horizonte. Usporite stvari kako biste se mogli usredotočiti na intimne radnje poput ljubljenja, maženja i međusobnog dodirivanja tijela na različite načine. ‘Koristite masažu i trljanje genitalija kroz odjeću; zagrlite ih odostraga dok peru zube ili suđe, ili u drugim ‘sigurnim’ trenucima kada to ne očekuju’, rekao je.

‘Uključite zajedničko masturbiranje u svoju seksualnu igru, sa i bez seksualnih igračaka. Čak i simulirani snošaj, poput klizanja penisa između bedra, grudi ili stražnjice partnerice. Ovo može biti prekrasan uvod u eksperimentiranje s više načina da zadovoljite sebe i jedni druge’, dodaje Siegel.

Pokušajte se opustiti i ostaviti po strani unaprijed stvorene predodžbe o tome kakav bi seks trebao biti kako biste mogli otkriti što je vama i vašem partneru zabavno i ugodno. ‘Moglo bi u početku biti neugodno ostati odjeven kada se povezujete sa seksualnim zadovoljstvom, pogotovo ako ste navikli biti goli i 'ići do kraja’, rekao je Howard, ‘Ali nemojte se bojati isprobati nešto novo. Moj prijedlog je da počnete potpuno odjeveni i uklonite odjeću po želji, ali ne skidajte donje rublje’. Outercourse se može koristiti na više različitih načina iz više različitih razloga prilagođenih vašim potrebama i željama kao pojedinca ili para.

Stručnjakinja za seks tvrdi: Ovo je osam znakova da ste dobri u krevetu!