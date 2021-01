U “Grofu” se spremaju narodna, tradicijska jela kakva su kuhale naše bake

Rijetki su oni s turopoljskog područja koji ne znaju za restoran “Grof“ i njegove turopoljske specijalitete. Restoran “Grof” ima dugogodišnju tradiciju vrhunske usluge i hrane u prekrasnom prostoru dovoljno velikom i za proslave raznih svečanih događanja. Iako se restoran “Grof“ nalazi u selu Mala Buna koje ima samo 300-tinjak stanovnika, u blizini Velike Gorice, restoran je poznat ne samo u tom kraju već i šire, pa i izvan granica Hrvatske.

– Svima je poznato da se dobar glas daleko čuje... – kroz smijeh govori 57-godišnji vlasnik restorana “Grof“ Vladimir Birek ističući kako je njegov restoran poznat po turopoljskim specijalitetima.

– Radimo najbolju turopoljsku tradicionalnu hranu zato kaj sam ja Turopoljac. Kak naši kažu, Brežan. Sve je počelo prije 31 godinu kada smo počeli, imali smo kafić. Četiri godine nakon toga, nakon rata znači, proširili smo posao i na kuhinju. U početku je bila mnogo manja, a tijekom godina smo proširivali svoje ponude i sada je ta ponuda prerasla u širok spektar raznih vrsta jela. Svoju smo ponudu modificirali prema vremenu i potrebama tržišta. A tržište na koje ciljamo jest naše podneblje, naš kraj. Tu su većinom ljudi srednje platne moći i mi nemamo ekskluzivna jela i visoke cijene. Pripremamo jela kakva su nama pripremale naše prabake i bake, mame, žene koje su kuhale davno i nas učile kako bi nastavili tu tradiciju. Ponekad to predstavlja i jela koju su mrvicu možda i preslana ili preljuta za neka današnja pravila u gastronomiji i u ugostiteljstvu, no, međutim, rekli bi naši ljudi, jelo mora biti žmano (ukusno), što pretpostavlja ono najbolje kod jela. Jela koja se danas pripremaju po pravilima struke, po mome skromnom mišljenju možda nisu baš takva – govori Vladimir Birek napominjući kako imaju svoje “Grof“ specijalitete.

Foto: Robert Anić/Pixsell

Izbor vrhunskih delikatesa

– Tijekom ovih 30-ak godina imali smo jako puno tih svojih specijaliteta i, kako su se mijenjali zahtjevi naših potrošača, tako smo i mi prilagođavali i širili ponude. Sve su to jela koja su svedena pod nazivnik ““Grof” , bila to hladna plata “Grof“ ili “Grof“ rolice, “Grof“ odrezak, “Grof“ odrezak barunica, “Grofica”... Jako puno je tu bilo takvih jela, evo danas imamo i “Grof“ pizzu.... Trenutačno su najtraženije i najpopularnije kod naših gostiju “Grof“ rolice. Prema mišljenju naših gostiju, to je najprihvatljivije i najbolje. To je zapravo spoj tradicije i modernog jela. Rolice su rolani pileći odrezak punjen šampinjonima, sirom, krastavcima, jajem, mrvicama i šunkom, omotan pancetom, pečen na žaru s prilogom.

Punjeni odrezak ““Grof“ odrezak je na žaru punjen šunkom i sirom, u umaku od šampinjona, šunke, krastavaca i vrhnja s prilogom, a može biti od svinjetine ili piletine.

Foto: Robert Anić/Pixsell

Odrezak ““Grof” je odrezak na žaru, u umaku od šampinjona, šunke, krastavaca i vrhnja s prilogom, a može biti od svinjetine ili piletine. Turopoljski odrezak također je odrezak na žaru u umaku od šampinjona i vrhnja s prilogom, a može biti od svinjetine ili piletine.

Imamo i “bele žgance” koji su jelo koje se pojavljuje kod nas u Turopolju, u Zagorju. Jelo je jednostavno za pripremu, a jako zahtjevno fizički, treba puno mišića i rada da se naprave. Osobno, pokušavam napraviti neka pomoćna sredstva da bi se to jelo nekako lakše napravilo, ali jednostavno nije uspjelo, ne ide. Nema drugog do kuhače i mišića. Bijeli žganci rade se od krumpira i posipaju se preprženim lukom ili maslom i to je kraj priče – kazao je Vladimir Birek napominjući kako se u restoranu “Grof“ može uz turopoljsko pojesti i vrhunsko poljsko, mađarsko i njemačko jelo, ali i američko, britansko, francusko, talijansko i mediteransko.

– Naš izbor vrhunskih delikatesa i ukusne brze hrane ima nešto za svačiji ukus. Naš delikatesni džem, čokolada ili naše svježe palačinke. Kod nas možete pojesti raznovrsna, halal, veganska i vegetarijanska jela... – govori Vladimir Birek koji, kao i svi ostali ugostitelji, trenutačno muku muče s mjerama koje je uveo stožer radi suzbijanja koronavirusa zatvarajući kafiće i restorane.

– Moram priznati da se teško nosimo s lockdownom. To je situacija na koju nismo navikli. Iako nam je teško, mi možemo i moramo raditi na ovakav način. Nadamo se da će to trajati još neko kraće vrijeme i da se vraćamo ubrzo u normalu. Sve ovo sada što radimo malog je opsega iako su svi zaposlenici na svojim radnim mjestima. Nismo davali nikakve otkaze niti smo smanjivali plaće. Kako se mi osobno, kao vlasnici, snalazimo, to je naša stvar i problem. Imam viziju i pristup poslu, važno da moji zaposlenici imaju kao i uvijek, a nama koliko ostane – kaže Vladimir, čiji restoran sada radi samo dostave.

Nema grofovsku lozu

– Sada radimo na dostavi i to nije posao na koji smo navikli jer restoran ima puno više kapaciteta. Imamo dvoranu s više od 250 sjedećih mjesta koja sada zjapi prazna. U toj ukrašenoj sali za vjenčanja koja pruža mladencima ugodan i lijep ambijent, organizirale su se i razne proslave, od rođendana, zaruka, svečanih i poslovnih ručkova ili večera... Nekad se morala rezervirati i godinu dana unaprijed jer je bila popunjena svaki vikend. Danas to izgleda sasvim drugačije. Ovo malo dostave što napravimo zapravo ne pokriva ni troškove, ali neću kukati i opet kažem, nadamo se da ta situacija neće potrajati. Vladine mjere koje su poduzete za očuvanje radnih mjesta dobre su i jako nam pomažu da prebrodimo vrijeme lockdowna – govori Vladimir Birek, kojeg smo na kraju upitali zašto ga svi zovu Grof, a ne Vladimir.

– Nisam grof iz loze grofova. Kao dječak u školi sam uvijek bio nestašan i pomalo nezainteresiran na nastavi. Učiteljica mi je uvijek znala reći kako sjedim kao grof i tako sam dobio nadimak. Danas imate dosta mlađih koje da pitate za Vladimira Bireka ne bi znali tko je on. Ali nema nikog tko ne zna tko je Grof. Kada sam otvarao restoran, o njegovu imenu nije bilo dilema. Odmah se znalo da će se zvati “Grof” – kazao je Vladimir Birek priznajući kako su mu od velike pomoći u restoranu njegov sin Ivan te kći Ivona, a veliku ulogu, posebice u kuhinji i u aranžiranju prostora za razne proslave, ima i njegova žena Željka bez koje “Grof“ ne bi bio “Grof".

