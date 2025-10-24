Totalni šok: Otišao je na rutinski zahvat, a kad se probudio nije mogao vjerovati što mu se događa

Tinejdžer iz Nizozemske, koji boluje od iznimno rijetkog moždanog sindroma, prošao je rutinsku operaciju koljena — i probudio se govoreći samo engleski jezik, s američkim naglaskom. Sedamnaestogodišnjak je primljen u bolnicu 2022. godine nakon sportske ozljede zadobivene tijekom nogometne utakmice, piše Daily Mail.

Iako je operacija prošla bez komplikacija, postoperativno buđenje šokiralo je i njegove roditelje i liječnike — tinejdžer je govorio isključivo engleski, vjerovao da se nalazi u američkoj saveznoj državi Utah i nije prepoznavao vlastite roditelje. Iako je engleski učio u školi, nikada ga nije koristio kao primarni jezik. Potpuno je zaboravio nizozemski, svoj materinji jezik, te nije razumio što mu govore.

Prema bolničkom izvješću, tinejdžer nije imao povijest psihijatrijskih ili neuroloških poremećaja, a ni obiteljska anamneza nije ukazivala na moguće uzroke takvog stanja. Nakon što satima nije progovorio niti jednu riječ nizozemskog, pozvano je psihijatrijsko savjetovanje. Ni tada nije otkriven uzrok promjene jezika.

Oko 18 sati nakon buđenja, dječak je počeo razumijevati nizozemski, ali je i dalje odgovarao isključivo na engleskom. Dan kasnije, tijekom posjeta prijatelja, njegova sposobnost komuniciranja na materinjem jeziku polako se vratila. Liječnici su kasnije utvrdili da je razvio sindrom stranog jezika (Foreign Language Syndrome – FLS), rijedak neurološki poremećaj pri kojem osoba privremeno "prebaci" svoj govorni jezik ili usvoji naglasak koji zvuči strano.

U nekim slučajevima, ovaj sindrom uzrokuje razvoj novog naglaska, čak i ako pacijent zapravo ne govori taj jezik. Kod FLS-a i sličnog stanja poznatog kao sindrom stranog naglaska (Foreign Accent Syndrome – FAS), može doći do promjena u ritmu, visini, tonusu, izgovoru, glasnoći i naglasku govora.

Ti sindromi najčešće su povezani s moždanim udarom, ozljedama mozga, tumorima ili krvarenjima. Smatra se da mogu nastati i zbog oštećenja Brocina područja, dijela mozga odgovornog za proizvodnju jezika. FLS i FAS izuzetno su rijetki. Od prvog opisanog slučaja 1907. godine, u svijetu je dokumentirano tek oko 100 takvih slučajeva. Posebno je rijetko da se stanje pojavi kod djece i adolescenata, što ovaj slučaj čini gotovo jedinstvenim.

Zanimljivo je da je dječak bio potpuno svjestan da može govoriti samo engleski i da ne razumije vlastiti jezik. Unatoč svemu, potpuno se oporavio unutar nekoliko tjedana. Na svim kontrolnim pregledima (dva, pet i deset mjeseci nakon operacije) nije bilo novih simptoma niti psiholoških ili neuroloških tegoba.

Neki stručnjaci smatraju da je uzrok sindroma možda povezan s djelovanjem opće anestezije. Studija objavljena 2024. u časopisu Journal of Oral and Maxillofacial Surgery sugerira da anestezija može poremetiti komunikaciju između dijelova mozga — što može dovesti do privremenog gubitka jezika ili pojave stranog jezika/naglaska. Tijekom anestezije, moždane funkcije se značajno usporavaju, a komunikacija između korteksa se prekida, što može izazvati zbunjenost, dezorijentaciju i poremećaje u govoru.

Dok dječak danas živi potpuno normalnim životom, njegov slučaj ostaje jedno od najzanimljivijih zabilježenih medicinskih fenomena. Stručnjaci poručuju: "Ostaje još mnogo nepoznanica o ovom sindromu i potrebna su daljnja istraživanja kako bismo razumjeli kako je do toga došlo".

