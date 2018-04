Tko uđe u grad, mi ga vidimo. Mnogi stanu pa kažu: Pokažite nam tartuf

Konoba kraj koje svi turisti prođu. Tko god uđe u Motovun, mora je vidjeti. Na vratima je grada.

– Vidimo i mi svakog turista! – veseli su u “Pod voltom”. Priča koju ovdje pričaju sjajna je.

– Roditelji su se upoznali točno ovdje, ispred konobe koju danas vodim sa suprugom. Tata Benjamin i majka Milka radili su u hotelu. Eto, oni se upoznali tu na trgu, a ovaj im je restoran poput djeteta, meni kao brat ili sestra – kaže Martina Pahović Bertoša.

– Nevjerojatan je podatak da je tata znao peći 300 peka istodobno! Večeru je pripremao istodobno za 1200 ljudi! U hotelu je imao posebne peći, svojevrsni labirint dugačak stotinu metara, a peć do peći. Toliko je unutra bilo vruće da je znao promijeniti i tri majice u jednoj večeri, a morao je na licu nositi i masku. Sve da bi se gosti u Motovunu osjećali dobro – kaže vlasnica konobe.

Pogled s terase puca prema moru, a priča kreće prema – tartufima. U motovunskoj šumi.

– Pronaći tartuf nama je ovdje poput “dobar dan”. Kao mlada šetala sam šumom, mješanka Lola šnjofala bi, a kad bi pronašla mjesto na kojem tartuf raste, mahnula bi repom i zagrebla po tlu. Nono Đovani tad bi pažljivo tražio lopaticom veličine jabuke. Morao je biti pažljiv da ga ne uništi. Tartuf zna biti i na 30 centimetara dubine, a nekad je pri vrhu.

A što bi Lola dobila za nagradu?

– Keks! Bila je majstorica za tartufe, znala je u danu pronaći i kilogram tartufa. No, to su davna vremena, više ih nema toliko. Zato im i cijena raste. Nekad bi ušao u Motovunsku šumu i sat vremena poslije izašao s tartufom. Danas ljudi satima hodaju ne bi li pronašli tartuf od, recimo, pet dekagrama... Cijena je tad bila od nekoliko stotina maraka za kilogram, danas je i po nekoliko tisuća eura.

Koliko ide u porciju?

– Tartuf veličine, recimo, kovanice od pet kuna – kaže...

Je l’ istina da je afrodizijak?

– Mnogi nas to pitaju pa kažu “dajte što više u porciju” ili “nemojte štedjeti”. No što se poslije zbiva, to nam ne jave – smije se vlasnica konobe.

– Nema povratne informacije.

Hrana? Tartufi, dakako. Domaći fuži s tartufima 120 kuna. Tjestenina s divljim šparogama 70 kuna. Imaju i čokoladni kolač s tartufima, čak i panna cottu s medom i tartufima. Decilitar terana – devet kuna. Ova je konoba jedna od deset restorana u zemlji koja ima – licenciju Tartufo vero. Što to znači? Uvijek imaju tartufe, i to svježe. Bijele ili crne.

– Gosti nam znaju doći i kucnuti na vrata pa reći: “Dajte pokažite tartuf. Da ga vidimo. Snimimo. Pomirišemo... Znate, nikad to još nismo vidjeli”.

JELO OVOG KRAJA Tartuf bi bio prva opcija, no ovih dana to je fritaja sa šparogama. I po šparoge domaći odlaze u Motovunsku šumu. Treba paziti na zmije, no kad sa svežnjem stignu kući, obično ih predaju – baki. — Nona ih umiješa s jajima i napravi omlet. To se ovih dana često jede – kažu domaći. Usto, ovdje se često rade i fritule.