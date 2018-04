Baka Marija prva radila sir, danas škripavac radi i sedmogodišnji praunuk

Sir. On je priča ovog kraja. Zapravo, ona. Baka.

– Baka Marija radila je sir. Cijelo mjesto, zapravo cijeli ovaj kraj, kad bi im ostalo mlijeka, donijeli bi višak mlijeka njoj, tu u našu kuću – govori njezin unuk Igor Tomaić, vlasnik Izletišta Krasno.

Proslavili su se Siranom Runolist pa otvorili i izletište za goste.

– Otac Vladimir nastavio je raditi sir pa onda ja, a sad nam pomaže i moj sin, sedmogodišnji Roko. Četvrta je generacija koja ga radi. Bit će nas još – smije se.

Najbolji od najboljih 2008.

Za stol sjeda i otac Vladimir.

– Najdraža nam je nagrada ona koju smo dobili prije deset godina, u konkurenciji svih koji su dobili zlatne medalje za sireve, naši su proglašeni najboljim od najboljih. Velebitski ovčji sir i krasnarski sir.

Cijena sira je od 69 kuna naviše.

– Za jedan kilogram kravljeg sira potrebno je mlijeka za 30 kuna – kažu.

Ličani se prisjećaju anegdota.

– U doba sezone najavila nam se grupa Ličana iz Slavonskog Broda. I to se javili mjesec dana unaprijed. Čekamo mi, pripremili smo rakiju, hranu, sir, pršut. Tako smo se i dogovorili. Stane autobus ispred našeg izletišta, ulaze gosti, a svima na majicama piše Udruga Ličana. Sin i ja iznijeli rakiju, častimo, vadimo pršut. Jedu oni... No, nitko nas ne pozdravlja. A čuli smo se telefonom nekoliko puta. Nema veze, radimo mi, častimo. Skoro svega nestalo, a ono dolazi ispred izletišta drugi autobus. Ulaze gosti, a i njima na majicama piše Udruga Ličana. Pozdravljaju me, pitaju gdje je rakija koju smo dogovorili. A ja u čudu. Pogledam, a ono – ovi prvi koji su došli isto Udruga Ličana, ali na leđima piše Bizovac. Krivi Ličani! Nema veze, snašli smo se, svi su se okrijepili... – smiju se.

Gosti koji im ovdje dolaze s raznih su strana svijeta. Pamte posjetitelje iz Koreje, Japana, a jednom su čak bili i diplomati iz Afganistana.

Na stolu škripavac, pršut...

– Kad se gosti najave, pripremimo im peku. Janjetinu ili teletinu. Specijalitet nam je i gulaš od divljači. Srnetine ili vepra. Kad naši lovci iz ovog kraja ulove, često gosti ovdje tu divljač i pojedu. Za svakog gosta rakijica je dobrodošlica.

Upoznali se na hodočašću

Govore o kraju pa se sjete:

– Ove godine bit će 800 godina Svetišta Majke Božje od Krasna. I dogodilo se, više puta, da su nam gosti rekli da u naš kraj dolaze jer su se njihovi roditelji baš ovdje upoznali kao hodočasnici. To je lijepo čuti. Upoznali se ovdje, ušli u brak, imaju djecu, njihova djeca djecu...

JELO OVOG KRAJA Lički krumpir. Ovdje raste skoro u svakom dvorištu. I hrana se, od bakinih kuhinja do danas, svela na jela s krumpirom. Od polica nadalje. – Mi možemo jesti i krumpir s krumpirom – šale se. Palenta i kisela (jogurt) specijalitet je kraja, a česta je namirnica i zelje. – Sarma se kuha u svakoj kući.

LEGENDA Pitate li društvo za legendu njihova kraja, oni će unisono: – Mi smo legende, koji ovdje živimo. Pa će nastaviti priču o rijeci Krasici koja je tekla ovim krajem: – Legenda kaže da je ovdje bila rijeka Krasica, ali da je nakon potresa, onog koji je razorio Dubrovnik, od nje ostalo korito. Tko će ga znati – kaže društvo u prvom kafiću u koji gost stiže iz smjera Otočca, a zove se “Libertas”. Znakovito. Upravo je “Libertas” slogan Dubrovnika. Tako se tamo zove i javni prijevoznik.

