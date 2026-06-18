Proglašen najbolji hotel na svijetu: Izgleda kao dvorac, ima pet zvjezdica, a cijena noćenja je nevjerojatno niska

Kada se spomene najbolji hotel na svijetu, većina pomisli na Maldive ili moderna europska odredišta, no titula za 2026. godinu pripala je neočekivanom pobjedniku. G.H. Universal Hotel u Bandungu u Indoneziji okrunjen je kao najbolji od najboljih na prestižnoj listi TripAdvisor Travelers' Choice Awards. Nagrada se temelji na kvaliteti i količini izvanrednih recenzija prikupljenih tijekom 12 mjeseci, a manje od jedan posto od ukupno osam milijuna objekata na platformi dosegne ovaj elitni status, što pobjedu nad globalnom konkurencijom čini još impresivnijom.

Smješten na otoku Javi, ovaj hotel s pet zvjezdica na prvi pogled oduzima dah. Njegova arhitektura, nadahnuta europskom renesansom, vjerno dočarava izgled raskošne palače, s grandioznom fasadom, šest upečatljivih kupola, kitnjastim lukovima i ručno rađenim detaljima. Iako je u centru grada Bandunga, okružen je palmama i zelenilom koje mu daju osjećaj tropske oaze. Unutrašnjost nastavlja priču o europskoj eleganciji, pružajući gostima jedinstven ambijent koji spaja prirodne ljepote Indonezije i raskoš starog kontinenta, stvarajući dojam boravka u nekom drugom vremenu.

Foto: TripAdvisor

Iza bajkovite vanjštine krije se sve što se očekuje od modernog hotela s pet zvjezdica. Gostima je na raspolaganju 105 soba, veliko dvorište s poluolimpijskim bazenom, opuštajući Bellux Spa centar i fitness dvorana. Gastronomska ponuda je raznolika, od restorana na krovu s panoramskim pogledom na grad, specijaliziranog za francusku i talijansku kuhinju, do restorana s autentičnim kantonskim jelima u Crystal Dining Chamberu. Posebna zanimljivost je i G.H. Universal Pet Inn, prvi luksuzni hotel za kućne ljubimce u Indoneziji, gdje gosti mogu ostaviti svoje ljubimce na profesionalnoj skrbi dok oni istražuju.

Ipak, ono što ovaj hotel čini globalnim fenomenom jest njegova cijena. Dok apartmani u poznatim svjetskim lancima koštaju i desetke tisuća eura, ovdje su cijene iznenađujuće niske. Najpovoljnija, Superior soba, stoji svega 900.000 indonezijskih rupija, što je otprilike 44 eura po noćenju. Čak ni najraskošniji smještaj, poput dvosobnog predsjedničkog apartmana s jacuzzijem, ne prelazi cijenu od otprilike 535 eura, što je i dalje iznimno povoljno za razinu luksuza i usluge koja se nudi gostima. Kontrast s cijenama na Zapadu doista je ogroman.

Foto: TripAdvisor

Odluka je donesena na temelju tisuća recenzija, u kojima gosti hotel opisuju kao "luksuzan, ugodan i prekrasan", ističući prostrane sobe i ljubaznost osoblja. Iako je bilo i rijetkih pritužbi na buku, prevladavajući dojam je iznimno pozitivan. Ova pobjeda usmjerila je pažnju i na sam Bandung, grad koji se profilira kao nova turistička meka. Posjetitelji mogu istražiti lokalne atrakcije poput vulkanskog jezera Kawah Putih ili posjetiti Amazing Art World, najveći svjetski muzej 3D umjetnosti, čime boravak u najboljem hotelu na svijetu postaje potpun doživljaj.