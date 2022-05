Tiktokerica se pohvalila: '26 mi je godina i ništa ne radim, oduvijek sam samo htjela bogatog dečka'

Nedavno je Amerikanka Rose Davis na TikToku podijelila video koji je brzo postao viralan, a u kojem objašnjava kako je 'sretna jer sa 26 godina može biti kućanica i ništa ne raditi...'

- Kada ti muškarac sam kaže da budeš kod kuće i uživaš u životu, a pristane ti i plaćati termine kod frizera, manikuru i pedikuru, trepavice, botoks, lasersko uklanjanje dlačica, odjeću i šminku - kaže ona u videu koji je brzo privukao preko 200.000 pregleda.

Iako Davis o svom stilu života govori kao o nečem pozitivnom, njen je video izazvao podvojene reakcije pa je uz pozitivne komentare bilo i komentara tipa: "Mlada si, lijepa i pametna; zašto bi te muškarac kontrolirao? I što kad mu dosadiš, koji ti je rezervni plan?", pitala je jedna žena otvoreno.

- Zar ne mrziš taj osjećaj da o nekom tako potpuno ovisiš? - napisala je druga, na što joj je autorica odgovorila:

"Ne, dapače, opuštam se i sretna sam!".

A to je pokazala i u svom idućem videu s naslovom 'Jedan dan u životu 26-godišnjakinje'.

- Obukla sam trenirku i otišla srediti trepavice; jako dobro su ispale - kaže ona i dalje nabraja svoje besciljne radnje:

.- Kad sam došla kući popila sam jogurt pa ručala tunjevinu na tostu, napravila par vježbi istezanja, očistila kupaonicu, malo gledala TV i organizirala smočnicu - ispričala je, a onda je, kaže, dočekala dečka i napravila mu večeru. ž

- Ne shvaćam kako netko može tako živjeti i biti ponosan na sebe; zašto pobogu? Je li ti stvarno jedini cilj biti sponzoruša? - pitala je jedna Tiktokerica, no autorica se nije dala isprovocirati.

- Je, to mi je jedini cilj, pa to i govorim! - odgovorila je, a prenio The Sun.

