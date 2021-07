Submarine sedmi rođendan proslavio predstavljanjem prvog burger piva u Hrvatskoj

Ekipa Submarine Burgera, našeg najvećeg domaćeg lanca burger restorana, povodom sedmog rođendana predstavila je prvo burger pivo u Hrvatskoj. Sa željom da ponude pivo koje će nadopunjavati njihov menu, osmislili su lager koji još više naglašava okus Submarinea te su time još jednom postavili novi trend na gastro sceni. Nakon što su se s idejom javili prijateljima u Garden Breweryju, krenulo je testiranje, sparivanje, ocjenjivanje, komentiranje pa opet testiranje… I nakon nekoliko mjeseci predanog rada dobili su ono što su željeli već godinama! Burger Beer – čisto, uravnoteženo, prepoznatljivo, pivo kojeg smo oduvijek htjeli piti. Pivo koje svoj maksimum doseže uz burger. Ne samo okusom, već cjelokupnim iskustvom.

Omamljivi miris burgera, hrskavo pecivo, sočna pljeskavica, svježe povrće i neobični domaći umaci koji naviru sa svih strana… Iskustvo koje se najbolje spaja s osvježavajućim lagerom. Jer tamo gdje ima burgera, uvijek bi trebalo biti i piva, a na svu sreću, u Submarineu ima jednog i drugog.



„Ponosni smo na naš novi projekt i originalno pivo povodom rođendana, no najponosniji smo na naš tim od gotovo 200 članova u 13 restorana. Posebno hvala svim našim kolegicama i kolegama ali i gostima, jer bez njihove vjernosti ne bi bilo ni nas... Puno toga još imamo u planu za ovu i iduću godinu tako da ne stajemo s iznenađenjima i novostima u našoj ponudi“, naglasio je Luka Jureško iz Submarinea.



Svjetska priznanja

Dva hrvatska craft branda skuhala su veliku priču, a svoju kvalitetu su dokazali i svjetskim priznanjima. Submarine je jedini hrvatski burger brand uvršten na kartu 50 najboljih burgera svijeta te jedina hrvatska netehnološka tvrtka koja se našla na ovogodišnjem popisu 1000 najbrže rastućih tvrtki koje je objavio Financial Times.

S druge strane, The Garden Brewery je drugu godinu zaredom proglašena najboljom pivovarom u Europi, prema glasovima 200 tisuća članova Beer52, najvećeg pivskog kluba na svijetu. S burger pivom zajedno su definitivno postavili novi trend na ovim prostorima i na domaćoj gastro sceni. Burger Beer možete probati u svakom Submarine restoranu u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Zadru.