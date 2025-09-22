Zaboravite na osvježivače: Ovi kuhinjski sastojci uklonit će neugodne mirise iz vašeg hladnjaka

Hladnjak je srce svake kuhinje, a u njemu čuvamo namirnice kojima vjerujemo da će biti svježe i sigurne za konzumaciju. No, bez obzira koliko često ga koristili ili pazili na higijenu, neugodni mirisi se s vremenom mogu pojaviti. Oni ne samo da stvaraju nelagodu svaki put kada otvorimo vrata hladnjaka, već mogu biti i znak da je vrijeme za temeljito čišćenje ili da se neka namirnica pokvarila. Jedan student, koji živi u studentskom domu, frustriran je jakim smradom unaprijed pripremljenih obroka koji dominira cijelim njihovim životnim prostorom kad god se otvori hladnjak.

Zato su ljubitelji čišćenja podijelili svoja najbolja rješenja za uklanjanje neželjenog mirisa. Unatoč korištenju hermetički zatvorenih staklenih posuda za pohranu obroka, miris je i dalje nevjerojatno jak i ostavlja osjećaj "mučnine", piše Daily Express. "Imam mali hladnjak u svom domu i u njemu držim unaprijed pripremljene obroke. Nalaze se u hermetički zatvorenim staklenim posudama. Međutim, miris je i dalje jako jak. Mrzim osjećaj da ne mogu otvoriti hladnjak, a da ne poprskam pola bočice parfema", napisao je student u objavi na Redditu.

Mnogi su u komentarima predložili svoje ideje, pa su tako neki napisali u hladnjaku ostavi narezani limuni ili sodu bikarbonu da bi se suzbili neželjeni mirisi. "Pokušaj staviti sodu bikarbonu i mijenjati je svakih nekoliko tjedana. Također, nareži nekoliko limuna i stavi ih u hladnjak preko noći", glasio je jedan savjet. "Dijete sam 70-ih i moja baka je to radila. Dobar stari trik", dodala je druga osoba. "Stavi šalicu mljevene kave u hladnjak. Suhe, ne kuhane. Imao sam dobra iskustva s tim za uklanjanje neugodnih mirisa. Zatim je izvadite nakon otprilike tjedan dana", bio je još jedan od savjeta.

Neki su, uz kavu, predložili i ugljen. "Počistim hladnjak, bacim stare stvari, obrišem. Pazim da je sve pokriveno. Uvijek negdje u hladnjaku imam zrna kave ili ugljena", napisala je jedna osoba. "Prereži limun na pola ili na četvrtine i ostavi ga u hladnjaku. Mijenjaj ga svaki tjedan. Čini čuda za uklanjanje tog mirisa iz hladnjaka", dodala je druga.

Limuni su učinkoviti u uklanjanju mirisa jer njihova kiselost može pomoći u neutralizaciji loših mirisa, dok njihova svježa, čista aroma nudi prirodno ugodan miris. Slično tome, soda bikarbona djeluje na uklanjanje neželjenih mirisa iz hladnjaka zbog svoje učinkovite moći apsorpcije i sposobnosti neutraliziranja mirisa.