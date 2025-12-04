Zaboravite na čarape i parfeme: Ovoga Božića darujte jestive poklone koje možete sami napraviti
Božićni pokloni iz kuhinje imaju toplinu koju ne može zamijeniti nijedna vrećica iz shopping centra: mirišu, traju i šalju važnu poruku onome kome su namijenjeni: Mislim na tebe! Osim toga, često su cjenovno povoljniji, a izgledaju luksuzno kad ih lijepo zapakirate u staklenku, celofan ili kutijicu. U doba kada svi jurimo, jestivi darovi su mali, ukusni podsjetnik da su pažnja i vrijeme najveći luksuz.
Aromatizirano maslinovo ulje: U bočicu stavite grančicu ružmarina, nekoliko zrna papra, koricu limuna ili sušene čili pahuljice i prelijte kvalitetnim uljem. Nakon tjedan dana dobivate delikatesu za salate, ribu, bruschette i pečeno povrće. Dodajte etiketu s prijedlogom upotrebe i datumom do kojeg je ulje najbolje potrošiti.
Domaći liker: Liker je klasik koji uvijek izgleda svečano, pogotovo u manjoj bočici s mašnom i karticom sa zdravicom. Možete ga napraviti od oraha, limuna ili višanja, ovisno o tome što osoba kojoj je namijenjen voli. Najbolje je kad odstoji pa ga pripremite ranije i dobit ćete pun, zaokružen okus.
Čokoladni fudge ili praline u kutijici: Fudge se radi brzo, a izgleda kao iz slastičarnice ako ga narežete na pravilne kocke i pospete krupnom soli ili sjeckanim lješnjacima. Praline možete puniti orašastim plodovima, suhim voćem ili komadićima kandirane naranče. Spakirajte u papirnate košarice i čvrstu kutiju pa će poklon odmah djelovati premium.
Džem ili marmelada 'božićnih' okusa: Naranča s cimetom, kruška s vanilijom, šljiva s rumom ili smokva s limunom zvuče kao zima u staklenci. Domaći džem je praktičan dar jer ide uz palačinke, tost, kekse i sireve. Na poklopac dodajte komadić tkanine i špagu, i imate poklon koji izgleda kao iz craft dućana.
Granola ili pečeni muesli u staklenci: U pećnici se zapeče zob s medom, orasima, bademima i začinima poput cimeta pa kuhinja miriše kao advent. Granola je savršena za jogurt, mlijeko ili kao 'grickalica iz torbe'. U staklenku ubacite i malu poruku: 'Za mirna jutra i dobar početak' i sl.
Sol ili šećer s aromama: Krupna morska sol pomiješana s ružmarinom, češnjakom, limunovom koricom ili dimljenom paprikom podiže najobičniji krumpir ili steak. Šećer s vanilijom, cimetom ili koricom naranče idealan je za kavu, kolače i čaj. Napravite dva mala pakiranja 'slano + slatko' i dobit ćete komplet koji svi vole.
Domaći keksi: Ispecite dvije-tri vrste keksića, npr. vanilin kiflice, kekse s čokoladom i medenjake, i složite ih u limenu kutiju ili staklenku. Takav poklon djeluje bogato, a zapravo se radi od jednostavnih sastojaka. Ubacite i recept na kartici pa će dar dobiti dodatnu vrijednost i trajat će i nakon što se pojede.
Chutney ili džem od luka: Chutney od jabuke i luka ili džem od crvenog luka s malo octa i začina pretvara običan sendvič u delikatesu. Odlično ide uz tvrde sireve, paštete i pečenja, pa je idealan za ljubitelje slanih zalogaja. Uparite ga s malom teglicom senfa u zrnu i imat ćete 'gourmet duo'.
Domaća mješavina za toplu čokoladu: U staklenku složite kakao, čokoladne kapljice, malo šećera i prstohvat cimeta ili kardamoma, a na vrh dodajte mini marshmallowse. Uz upute 'dodaj vruće mlijeko i promiješaj' ovaj poklon je trenutačna utjeha u šalici. Ako želite dodatni wow efekt, uz staklenku zavežite i malu drvenu žličicu.