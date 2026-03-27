Tajna savršenog travnjaka krije se u jednostavnom koraku koji mnogi preskaču

Iako se čini logično odmah ukloniti korov, uvenule dijelove i ostatke koje je za sobom ostavila zima, redoslijed kojim uređujete travnjak ključan je za optimalan rezultat. Royal Horticultural Society, organizacija za hortikulturu i vrtlarstvo, upozorava da je jedna od najčešćih pogrešaka grabljanje travnjaka čim zatopli, tj. prije prve košnje. U tom razdoblju trava je još uvijek jako osjetljiva, a novi izdanci tek počinju rasti i razvijati se. Agresivno grabljanje u toj fazi može lako oštetiti mlade vlati ili ih čak iščupati iz korijena. Kao posljedica, travnjak postaje rjeđi, slabiji i skloniji pojavi korova. Upravo ta oštećena mjesta stvaraju idealne uvjete za neželjene biljke koje se brzo šire i narušavaju izgled travnjaka, prenosi Mirror.

Stručnjaci zato savjetuju drugačiji redoslijed. Prvi korak trebala bi biti košnja, kojom se uklanja vrh trave i potiče njezin ravnomjerniji i gušći rast. Tek nakon toga preporučuje se lagano grabljanje, kako bi se uklonili ostaci lišća, suhe trave i mahovine bez oštećivanja korijena trave. Na ovaj način travnjak se ne samo čisti, nego i prozračuje, što dodatno pomaže zdravom rastu. Ako je zemlja još uvijek mokra od zimskih kiša, hodanjem i radovima po travnjaku stisnut ćete zemlju, što otežava prodor zraka i vode do korijena, a to dugoročno slabi travu. Zbog toga je bolje pričekati da tlo bude potpuno suho prije nego što započnete s uređivanjem.

Pravilan redoslijed zadataka i strpljenje da ih obavite u najprikladnije vrijeme, ključ su bujnog, zelenog i urednog travnjaka. Umjesto da odmah krenete s intenzivnim radovima, bolje je pričekati da zemlja bude potpuno suha i rahla. Iz suhe zemlje lakše je i iščupati korove što znači da ćete sa zadatkom biti prije gotovi. Na ovaj način izbjeći ćete nepotrebna oštećenja i osigurati zdrav rast kroz cijelu sezonu.