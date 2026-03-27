Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 184
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Jednostavno i učinkovito

Tajna savršenog travnjaka krije se u jednostavnom koraku koji mnogi preskaču

Uređivanje travnjaka
Shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
27.03.2026.
u 15:30

S dolaskom toplijih dana vjerojatno ste krenuli s uređivanjem vrta, no stručnjaci upozoravaju da upravo tada dolazi od jedne od najčešćih pogrešaka koja može dugoročno narušiti izgled vašeg travnjaka.

Iako se čini logično odmah ukloniti korov, uvenule dijelove i ostatke koje je za sobom ostavila zima, redoslijed kojim uređujete travnjak ključan je za optimalan rezultat. Royal Horticultural Society, organizacija za hortikulturu i vrtlarstvo, upozorava da je jedna od najčešćih pogrešaka grabljanje travnjaka čim zatopli, tj. prije prve košnje. U tom razdoblju trava je još uvijek jako osjetljiva, a novi izdanci tek počinju rasti i razvijati se. Agresivno grabljanje u toj fazi može lako oštetiti mlade vlati ili ih čak iščupati iz korijena. Kao posljedica, travnjak postaje rjeđi, slabiji i skloniji pojavi korova. Upravo ta oštećena mjesta stvaraju idealne uvjete za neželjene biljke koje se brzo šire i narušavaju izgled travnjaka, prenosi Mirror.

Stručnjaci zato savjetuju drugačiji redoslijed. Prvi korak trebala bi biti košnja, kojom se uklanja vrh trave i potiče njezin ravnomjerniji i gušći rast. Tek nakon toga preporučuje se lagano grabljanje, kako bi se uklonili ostaci lišća, suhe trave i mahovine bez oštećivanja korijena trave. Na ovaj način travnjak se ne samo čisti, nego i prozračuje, što dodatno pomaže zdravom rastu. Ako je zemlja još uvijek mokra od zimskih kiša, hodanjem i radovima po travnjaku stisnut ćete zemlju, što otežava prodor zraka i vode do korijena, a to dugoročno slabi travu. Zbog toga je bolje pričekati da tlo bude potpuno suho prije nego što započnete s uređivanjem.

Pravilan redoslijed zadataka i strpljenje da ih obavite u najprikladnije vrijeme, ključ su bujnog, zelenog i urednog travnjaka. Umjesto da odmah krenete s intenzivnim radovima, bolje je pričekati da zemlja bude potpuno suha i rahla. Iz suhe zemlje lakše je i iščupati korove što znači da ćete sa zadatkom biti prije gotovi. Na ovaj način izbjeći ćete nepotrebna oštećenja i osigurati zdrav rast kroz cijelu sezonu.
Ključne riječi
savjeti stručnjaka vrtlarstvo uređivanje travnjaka travnjak košnja Travnjak

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!