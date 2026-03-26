Stigli snijeg, kiša, hladnoća i jak vjetar: Olakšajte si iduće dane uz ovih 7 korisnih savjeta
Pred nama je nekoliko dana u kojima će vrijeme pokazati svoje neugodnije lice, a mnogima bi svakodnevne obveze mogle postati kompliciranije nego inače. Prognoza donosi osjetan pad temperature, kišu, jak vjetar, a izdana su i upozorenja na obilniju oborinu, skliske kolnike te susnježicu i snijeg. Navodi se i mogućnost poremećaja u prometu, otežanog kretanja na otvorenom te čak lokalnih prekida opskrbe električnom energijom zbog olujnih udara vjetra.
Upravo zato ovakve dane ne treba shvatiti olako, čak ni ako se na prvi pogled čini da je riječ 'samo' o kiši i zahlađenju. Dobra priprema može uštedjeti mnogo živaca, smanjiti rizik od nezgoda i pomoći da se dan ipak odradi što mirnije. Donosimo sedam korisnih savjeta koji mogu olakšati svakodnevicu kada stignu hladnoća, mokri kolnici i obilne padaline.
Ako možete, birajte javni prijevoz umjesto automobila: Kad su ceste mokre, skliske i opterećene pojačanim prometom, vožnja automobilom često postaje sporija i stresnija nego inače. Uz obilnu kišu i jak vjetar povećava se mogućnost zastoja, lošije vidljivosti i duljeg traženja parkirnog mjesta, pa javni prijevoz mnogima može biti jednostavnije rješenje.
Razmislite o radu od kuće ako vam posao to dopušta: U danima kada meteorolozi najavljuju lošije uvjete, rad od kuće može biti vrlo praktična odluka. Tako se izbjegava putovanje po kiši, vjetru i hladnoći, a smanjuje se i rizik od kašnjenja, prometnih nezgoda ili nepotrebnog stresa već na početku dana.
Na vrijeme uzmite redovnu terapiju i provjerite imate li svega dovoljno: Nagla promjena vremena nekim ljudima dodatno otežava svakodnevicu, osobito starijima, kroničnim bolesnicima i onima koji redovito uzimaju terapiju. Zato je važno unaprijed provjeriti imate li dovoljno lijekova, treba li što podići u ljekarni i jeste li sve uzeli prema preporuci liječnika.
Odjenite se slojevito i ne podcjenjujte hladan vjetar: Problem ovakvih dana nije samo kiša nego i nagli pad temperature, zbog čega tijelo često teže podnosi boravak vani. Slojevita odjeća, nepropusna jakna, prikladna obuća i zaštita od vjetra mogu napraviti veliku razliku između obične neugode i ozbiljnog pothlađivanja ili prehlade.
Izbjegavajte nepotrebne odlaske i aktivnosti na otvorenom: Kad pada obilna kiša, puše jak vjetar i postoji mogućnost susnježice ili snijega, nije svaki izlazak nužan. Ako nešto možete odgoditi za povoljniji dan, možda je pametnije ne izlagati se dodatnom riziku na mokrim i skliskim površinama.
Pripremite dom za moguće kratkotrajne poteškoće: Kod jačeg nevremena dobro je imati napunjen mobitel, baterijsku lampu i osnovne potrepštine pri ruci. Upozorenja za vjetar spominju mogućnost prekida opskrbe električnom energijom, pa nije loše unaprijed napuniti uređaje i provjeriti imate li sve što vam treba za nekoliko sati bez struje. Također je dobro skloniti s balkona ili dvorišta lagane predmete koje bi vjetar mogao odnijeti.
Obratite dodatnu pažnju na starije, djecu i kronične bolesnike: Loše vrijeme nekima je samo neugodnost, ali ranjivijim skupinama može predstavljati veći problem. Starije osobe, mala djeca i kronični bolesnici teže podnose hladnoću, nagle promjene vremena i otežano kretanje, pa im ponekad treba pomoć oko nabave, lijekova ili prijevoza. Jedan poziv, kratka provjera ili mala pomoć mogu u ovakvim danima značiti puno više nego inače.