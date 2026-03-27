Ne možete zaspati? Stručnjak tvrdi da je krivac predmet koji svi imamo u spavaćoj sobi

Stručnjakinja za spavanje Charli Davies, objašnjava da uređenje prostora u kojem spavate ima velik utjecaj na kvalitetu vašeg sna. Davis tvrdi da će ljudi koji borave u mirnom i urednom okruženju lakše zaspati te će se osjećati odmornije, ali čak i kada se trudite stvoriti takav prostor, jedan predmet vam može znatno pogoršati kvalitetu sna, prenosi Daily Mail. Jedan od najčešćih problema koji primjećuje su ogledala, posebno ona postavljena nasuprot kreveta. Iako su popularna jer prostor čine većim i svjetlijim, mogu negativno utjecati na san. „Ogledala reflektiraju svjetlost i kretanje, čak i kada ste u laganom snu i toga niste svjesni.

Svjetla automobila i ulična rasvjeta mogu se odbijati natrag u sobu, što može suptilno ometati san i otežati tijelu da se potpuno opusti”, objasnila je. Preporučuje da se ogledalo premjesti tako da nije okrenuto prema krevetu, primjerice na bočni zid. Osim ogledala, važan je i opći dojam prostorije. Previše stvari, reflektirajućih površina i nered mogu uzrokovati osjećaj nemira. Davies ističe da takav prostor ne djeluje opuštajuće, nego potiče mozak na aktivnost, što otežava opuštanje i miran san. „Ogledala ne reflektiraju samo svjetlost, već i energiju. Ako tijekom noći reflektiraju pokret ili svjetlost, to može otežati opuštanje i uspavljivanje”, dodaje. Stručnjakinja navodi i nekoliko jednostavnih promjena koje mogu pomoći da prostor postane prikladan za opuštanje.

Krevet je najbolje smjestiti dalje od direktnih izvora svjetlosti i propuha, a preporučuje i da maknete mobitel dalje od kreveta kako bi izbjegli njegovo korištenje tijekom noći. Vrlo je važno održavati prostor urednim i čistim jer kaotičan prostor stvara nelagodu te negativno utječe na vaše mentalno stanje. Dakle, noćni ormarić ne bi trebao biti pretrpan, već sadržavati samo osnovne stvari jer manje stvari znači manje distrakcija i lakše opuštanje.