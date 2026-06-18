Ljeto iz snova u Zadru? Osvojite obiteljski vikend u jednom od najpopularnijih hotela na obali

Postoje ona divna ljeta koja pamtimo po osjećaju bezbrižnosti i malim trenutcima koji ostaju dugo u sjećanju. Zadar, dalmatinski grad s dušom, spaja more, sunce, opušteni mediteranski ritam i doživljaje za cijelu obitelj. Smješten uz samu plažu, svega desetak minuta ugodne šetnje lungo mare od povijesne jezgre Zadra, nalazi se Falkensteiner Club Funimation Borik, hotel s jedinstvenim konceptom odmora u kojem svatko pronalazi nešto za sebe – od najmlađih gostiju do odraslih željnih aktivnosti, kvalitetnog vremena s obitelji i trenutaka potpunog opuštanja.
Bezbrižan odmor uz All Inclusive Plus
Jako dobro znamo da su putovanja s djecom najljepša kada nema stresa. Zato je tu All Inclusive Plus koncept koji obiteljima omogućuje potpunu bezbrižnost uz bogatu ponudu doručka, ručka i večere, dnevne međuobroke te uključena pića. Dok djeca uživaju u igri i vodenim radostima, roditelji mogu zaboraviti na planiranje obroka i više vremena posvetiti odmoru i zabavi.
Zadar je hot spot ovoga ljeta
Zadar je poznat po bogatoj povijesti, suvremenoj umjetnosti i opuštenoj atmosferi. Šetnja Kalelargom, crkva sv. Donata te Kneževa i Providurova palača vode kroz stoljeća baštine, dok Morske orgulje i instalacija Pozdrav suncu stvaraju jedinstvene prizore zalaska sunca. Tijekom ljeta grad dodatno oživi kroz brojne kulturne i zabavne programe. Zadar je i grad doživljaja: od sjajnih muzeja, lokalnih okusa poput jedinstvenog Maraschino likera i savršenih ribljih specijaliteta do opuštene šetnje rivom i starom gradskom jezgrom.
Funtastic ljeto prepuno aktivnosti
U Falkensteiner Clubu Funimation Borik ljeto je osmišljeno tako da svaki dan donosi novu avanturu. U sklopu programa Funtastic Family Moments, Funtastic Summer Holiday i Active Family Summer gostima su na raspolaganju brojni zabavni sadržaji.
Posebna pažnja posvećena je najmlađima kroz šest tematskih akademija koje na zabavan način spajaju učenje, kreativnost, sport i istraživanje. Djeca mogu razvijati nove vještine, stjecati prijateljstva i otkrivati svoje talente kroz pažljivo osmišljene aktivnosti prilagođene različitim uzrastima.
Uz edukativne radionice o prirodi i ekologiji, mališane očekuju kreativne radionice, oslikavanje lica, joga za djecu, potraga za blagom, plesne aktivnosti, mađioničarski trikovi, igre u vodi, sportski poligoni, nogomet, odbojka na pijesku, pikado, stolni tenis, mini disko i popularni MasterChef satovi kuhanja. Koliko je to samo zabave i super provoda!
Za dodatnu slobodu istraživanja, na raspolaganju su besplatni bicikli za djecu i odrasle, idealni za obiteljske vožnje uz more i otkrivanje zadarske okolice.
Aktivan odmor za roditelje
Dok djeca uživaju u bogatom animacijskom programu, roditelji mogu birati između brojnih aktivnosti osmišljenih za rekreaciju i opuštanje. Dnevni program uključuje sportske sadržaje poput košarke, nogometa, boćanja i aqua aerobica, kao i sate pilatesa i joge s licenciranim instruktorima.
Goste očekuju i glazbene večeri nekoliko puta tjedno na Tramontana Pool Baru i Barbara Baru, kreativna radionica Art & Wine za ljubitelje umjetnosti i vina te večer s iluzionistom koja će zabaviti sve generacije.
Za potpuni predah tu je i Acquapura Spa Wellness centar, idealno mjesto za opuštanje nakon dana ispunjenog aktivnostima. Posebnu vrijednost predstavlja obiteljska sauna koja omogućuje zajedničke wellness trenutke.
Istražite ljepote zadarske regije
Upoznajte destinaciju! Otplovite prema Nacionalnom parku Kornati i otkrijte jedan od najljepših otočnih arhipelaga Mediterana ili istražite veličanstvene kanjone Paklenice. Organizirani izleti brodom, susreti s netaknutom prirodom i spektakularni vidikovci pretvaraju svaki dan odmora u novu obiteljsku avanturu. Neka ovo ljeto bude za pamćenje!
Ne propustite Prebook & Save ponudu i osigurajte do 15 % popusta za savršen ljetni odmor! Više informacija na linku.