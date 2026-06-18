Ljeto iz snova u Zadru? Osvojite obiteljski vikend u jednom od najpopularnijih hotela na obali

Postoje ona divna ljeta koja pamtimo po osjećaju bezbrižnosti i malim trenutcima koji ostaju dugo u sjećanju. Zadar, dalmatinski grad s dušom, spaja more, sunce, opušteni mediteranski ritam i doživljaje za cijelu obitelj. Smješten uz samu plažu, svega desetak minuta ugodne šetnje lungo mare od povijesne jezgre Zadra, nalazi se Falkensteiner Club Funimation Borik , hotel s jedinstvenim konceptom odmora u kojem svatko pronalazi nešto za sebe – od najmlađih gostiju do odraslih željnih aktivnosti, kvalitetnog vremena s obitelji i trenutaka potpunog opuštanja.



Bezbrižan odmor uz All Inclusive Plus

Jako dobro znamo da su putovanja s djecom najljepša kada nema stresa. Zato je tu All Inclusive Plus koncept koji obiteljima omogućuje potpunu bezbrižnost uz bogatu ponudu doručka, ručka i večere, dnevne međuobroke te uključena pića. Dok djeca uživaju u igri i vodenim radostima, roditelji mogu zaboraviti na planiranje obroka i više vremena posvetiti odmoru i zabavi.

Foto: Falkensteiner Hotels & Residences



Zadar je hot spot ovoga ljeta

Zadar je poznat po bogatoj povijesti, suvremenoj umjetnosti i opuštenoj atmosferi. Šetnja Kalelargom, crkva sv. Donata te Kneževa i Providurova palača vode kroz stoljeća baštine, dok Morske orgulje i instalacija Pozdrav suncu stvaraju jedinstvene prizore zalaska sunca. Tijekom ljeta grad dodatno oživi kroz brojne kulturne i zabavne programe. Zadar je i grad doživljaja: od sjajnih muzeja, lokalnih okusa poput jedinstvenog Maraschino likera i savršenih ribljih specijaliteta do opuštene šetnje rivom i starom gradskom jezgrom.



Funtastic ljeto prepuno aktivnosti

U Falkensteiner Clubu Funimation Borik ljeto je osmišljeno tako da svaki dan donosi novu avanturu. U sklopu programa Funtastic Family Moments, Funtastic Summer Holiday i Active Family Summer gostima su na raspolaganju brojni zabavni sadržaji.

Foto: Falkensteiner Hotels & Residences

Posebna pažnja posvećena je najmlađima kroz šest tematskih akademija koje na zabavan način spajaju učenje, kreativnost, sport i istraživanje. Djeca mogu razvijati nove vještine, stjecati prijateljstva i otkrivati svoje talente kroz pažljivo osmišljene aktivnosti prilagođene različitim uzrastima.

Uz edukativne radionice o prirodi i ekologiji, mališane očekuju kreativne radionice, oslikavanje lica, joga za djecu, potraga za blagom, plesne aktivnosti, mađioničarski trikovi, igre u vodi, sportski poligoni, nogomet, odbojka na pijesku, pikado, stolni tenis, mini disko i popularni MasterChef satovi kuhanja. Koliko je to samo zabave i super provoda!

Za dodatnu slobodu istraživanja, na raspolaganju su besplatni bicikli za djecu i odrasle, idealni za obiteljske vožnje uz more i otkrivanje zadarske okolice.



Aktivan odmor za roditelje

Dok djeca uživaju u bogatom animacijskom programu, roditelji mogu birati između brojnih aktivnosti osmišljenih za rekreaciju i opuštanje. Dnevni program uključuje sportske sadržaje poput košarke, nogometa, boćanja i aqua aerobica, kao i sate pilatesa i joge s licenciranim instruktorima.

Foto: Falkensteiner Hotels & Residences

Goste očekuju i glazbene večeri nekoliko puta tjedno na Tramontana Pool Baru i Barbara Baru, kreativna radionica Art & Wine za ljubitelje umjetnosti i vina te večer s iluzionistom koja će zabaviti sve generacije.

Za potpuni predah tu je i Acquapura Spa Wellness centar , idealno mjesto za opuštanje nakon dana ispunjenog aktivnostima. Posebnu vrijednost predstavlja obiteljska sauna koja omogućuje zajedničke wellness trenutke.



Istražite ljepote zadarske regije

Upoznajte destinaciju! Otplovite prema Nacionalnom parku Kornati i otkrijte jedan od najljepših otočnih arhipelaga Mediterana ili istražite veličanstvene kanjone Paklenice. Organizirani izleti brodom, susreti s netaknutom prirodom i spektakularni vidikovci pretvaraju svaki dan odmora u novu obiteljsku avanturu. Neka ovo ljeto bude za pamćenje!