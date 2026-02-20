Pas nanjušio rak kod oba vlasnika i spasio im život: 'Da nije bilo njega, ne bih preživjela'

Bračni par Chase Johnson (36) i Ben Byrn (48) iz Kalifornije u SAD-u vjeruje kako im je njihov pas spasio živote nakon što je, kako se čini, uspio otkriti prisutnost raka u njihovim tijelima. Primijetili su da se njihov mješanac labradora, imena Ceto, počeo ponašati vrlo neobično, no nisu mogli ni naslutiti da je to povezano s njihovim zdravstvenim problemima sve dok nisu otkrili šokantnu vezu, piše LADbible. Nevjerojatno je da se to dogodilo čak dva puta, prvo s Benom, a zatim i s Chase.

Druga kojoj je dijagnosticirana bolest bila je Chase, koja je otkrila da je njihov ljubimac postao "tjeskoban" i počeo "cviljeti" kad god bi bio u njezinoj blizini u siječnju 2021. godine. "Ceto je prilično miran pas, nikada nije tjeskoban i uvijek je opušten. Nekoliko tjedana prije nego što sam pronašla kvržicu, pratio me po kući, nervozno hodao po sobi cvileći i postao je stvarno anksiozan. Pokušavali smo shvatiti što se događa", ispričala je Chase. Ubrzo nakon što je takvo ponašanje počelo, sve je sjelo na svoje mjesto.

Foto: Cleveland Clinic/Facebook

Chase je ispričala kako se pas nekoliko tjedana kasnije "jako uznemirio" i gurnuo joj njuškom lijevu dojku, što ju je zaboljelo. Kada je opipala to mjesto, otkrila je kvržicu za koju se kasnije ispostavilo da je trostruko negativni rak dojke, agresivan oblik karcinoma koji je zahtijevao kemoterapiju, radioterapiju, lumpektomiju i uklanjanje limfnih čvorova. "Da on to nije učinio, ne bih je pronašla", priznala je Chase.

Šokantno, onkologinja je rekla Chase da možda ne bi preživjela da nije otišla liječniku u tom trenutku. Iako se kaže da grom nikada ne udara dva puta na isto mjesto, u njihovom se domu dogodilo upravo to. Ben je, naime, bio prva osoba koju je Ceto upozorio pokazujući potpuno iste znakove ponašanja. Ispostavilo se da je Ben imao rak debelog crijeva, zbog čega je Chase odmah znala da ih njihov pas po drugi put upozorava da nešto nije u redu.

Foto: Cleveland Clinic/Facebook

"Ceto je oduvijek bio moja mala sjena, jako smo povezani. Prethodno je Ceto već upozorio Bena na činjenicu da ima rak, pa kad je ponovno postao tjeskoban, znali smo da upozorava jednog od nas. Moj suprug je upravo imao uredan nalaz, tako da smo znali da sam u pitanju ja", objasnila je Chase. Ovo nevjerojatno iskustvo samo je učvrstilo njihovu vezu s ljubimcem, kojeg sada s pravom smatraju članom obitelji koji im je doslovno spasio živote.

Chase trenutno sudjeluje u kliničkom ispitivanju cjepiva protiv raka dojke na klinici u Clevelandu, čiji je cilj spriječiti ponovnu pojavu bolesti. Dio je tima u prvoj fazi ispitivanja, a nada se da će istraživanje donijeti nove spoznaje o alternativnim metodama liječenja za ovu vrstu karcinoma.