Šokantno otkriće: 'Mislila sam da ulazim u menopauzu, a onda je stigla strašna dijagnoza'

Melissa Sanders (46) iz Valley Cityja u američkoj saveznoj državi Ohio mislila je da prolazi kroz perimenopauzu kada joj je početkom 2024. menstruacija potrajala gotovo tri mjeseca bez prestanka. Njezini bližnji umirivali su je da je, govoreći kako je to 'samo prijelaz u menopauzu' i svi su govorili da je to normalno, prenosi People. 'Nisam od toga radila veliku stvar, trpjela sam još dva mjeseca. Ali onda su počeli bolovi nalik trudovima i shvatila sam – ovo ne može biti samo perimenopauza.'

Melissa je kao samohrana majka troje djece uvijek stavljala njih na prvo mjesto. 'Oni su redovno išli doktorima i zubarima, a ja nikad nisam imala vremena za sebe', priznala je. Prošle su čak 22 godine od njezina zadnjeg Papa testa. U ožujku 2024. odlučila je otići na pregled, a već tijekom biopsije liječnici su zaustavili postupak jer je, kako kaže, 's vrata maternice doslovno otpadalo kancerogeno tkivo'.

Daljnje pretrage – MR i PET sken – potvrdile su rak vrata maternice u trećem stadiju. Slijedilo je šest mjeseci kemoterapije i zračenja. 'Osjećala sam se užasno slabo. Moj sin me na kraju doslovno morao nositi na zadnje zračenje', prisjeća se Melissa. Terapija je završila u rujnu 2024., a od tada su nalazi uredni, iako je zbog liječenja ušla u menopauzu.

Danas, kaže, još uvijek vraća snagu i kondiciju. 'Moram vratiti sve svoje mišiće. Ali nedavno sam prošetala tri milje sa svojom kćeri i unučicom', ispričala je. Dodaje da sada zdravlje stavlja na prvo mjesto jer želi vidjeti kako odrasta njezina unuka Gracelynn. 'Bila sam tužna kada sam čula dijagnozu. Ali nisam odustala', kazala je. Melissa poručuje drugim ženama da ne zanemaruju preventivne preglede. 'Život nije toliko užurban da ne možete odvojiti vrijeme za sebe. Papa test i mamografije su presudni – nemojte ih preskakati', poručuje ove žena.

Stručnjaci podsjećaju da je cilj probira za rak vrata maternice otkriti promjene na stanicama dok su još prekancerozne, kada se bolest može spriječiti ili lakše liječiti. Preporuke kažu da žene od 21. do 29. godine trebaju raditi Papa test svake tri godine, dok starijima od 30 godina stručnjaci savjetuju kombinaciju HPV testa i Papa testa ili barem jedan od tih pregleda u redovnim intervalima. Melissa je sada u remisiji, a njezina priča snažan je podsjetnik kako redoviti pregledi mogu spasiti život.