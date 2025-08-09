Doktor savjetuje: Evo što biste trebali doručkovati ako želite smanjiti rizik od raka crijeva

Možda zvuči nevjerojatno, ali prevencija raka crijeva mogla bi započeti upravo u vašem hladnjaku – i to ne podrazumijeva samo konzumaciju više vlakana. Poznati gastroenterolog dr. Joseph Salhab u nedavnom je videu, koji je prikupio preko 1,4 milijuna pregleda na Instagramu, istaknuo kako svakodnevne prehrambene navike – osobito doručak – mogu imati značajan utjecaj na smanjenje rizika od razvoja raka crijeva.

Iako prehrana bogata vlaknima i dalje ima ključnu ulogu, Salhab naglašava da postoje i druge, iznenađujuće važne komponente. Jedan od najjednostavnijih savjeta? Uvrstite jogurt u svakodnevni jelovnik. Prema istraživanjima, konzumacija jogurta bogatog prirodnim probioticima može smanjiti rizik od raka crijeva za čak 20%. Ove korisne bakterije podupiru zdravu crijevnu floru i pomažu u zaštiti sluznice probavnog trakta.

Salhab također preporučuje dodavanje šake orašastih plodova – poput badema, lješnjaka ili oraha – u doručak. Bogati su vlaknima, proteinima i omega-3 masnim kiselinama te su povezani s nižim rizikom od kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa tipa 2 i karcinoma debelog crijeva.

Dr. Haney Youssef, kolorektalni kirurg iz Birminghama, objašnjava da fermentacijom vlakana nastaju kratkolančane masne kiseline poput butirata, koje hrane stanice crijeva i imaju snažno protuupalno djelovanje.

Salhab ističe i ulogu voća bogatog antioksidansima. Jedna jabuka dnevno mogla bi smanjiti rizik od raka debelog crijeva za gotovo 50%, a kivi se pokazao još učinkovitijim. Jedna porcija kivija osigurava više od 80% dnevne potrebe za vitaminom C i sadrži antioksidanse koji neutraliziraju slobodne radikale, molekule povezane s karcinomima i drugim bolestima.

Za zdravlje crijeva korisne su i male promjene u međuobrocima. Guacamole i salsa, na primjer, nisu samo ukusni – već i ljekoviti. Avokado sadrži fitonutrijente s antikancerogenim svojstvima, dok su rajčice jedan od rijetkih izvora likopena, antioksidansa poznatog po svojoj zaštitnoj ulozi u zdravlju probavnog sustava.

Prehrana pomaže, ali ne zamjenjuje liječnika

Iako zdrava prehrana može značajno smanjiti rizik od kroničnih bolesti, dr. Salhab naglašava da dijeta nije zamjena za medicinsku procjenu ili liječenje. Ako primijetite promjene u crijevnim navikama – kao što su kronična zatvor, proljev, bolovi u trbuhu, krv u stolici, neobjašnjiv gubitak težine ili izrazita iscrpljenost – važno je odmah se obratiti liječniku. U nekim slučajevima rak crijeva može proći bez simptoma sve do uznapredovale faze.

Zabrinjavajuće je što stopa raka crijeva raste među mlađim odraslim osobama, uključujući i one ispod 50 godina. Globalne studije pokazuju porast slučajeva u čak 27 od 50 analiziranih zemalja.

Iako je bolest tradicionalno povezana s pretilošću, sve češće se javlja i kod ljudi koji su inače zdravi, fizički aktivni i bez klasičnih rizičnih faktora. Znanstvenici nagađaju da bi uzrok mogao biti u modernom okolišu – od aditiva u hrani do mikroplastike i zagađenja, no još uvijek nema konačnih odgovora.