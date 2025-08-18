Mislila je da ima probavne smetnje i odgađala odlazak liječniku: Uslijedila je šokantna dijagnoza

Jedna žena opisala je trenutak kada je shvatila da možda boluje od raka, a sve je počelo promjenom u njezinim navikama vezanima uz odlazak na toalet. Devon iz Seattlea ispričala je za The Patient Story kada je prvi put osjetila da nešto nije u redu i kako su je ti simptomi doveli do teške dijagnoze. Prve znakove primijetila je u veljači 2023., dok je radila u Palm Springsu na određeno vrijeme te nije mogla posjetiti svog liječnika primarne zdravstvene zaštite, piše UNILAD.

Isprva je mislila da se radi o sindromu iritabilnog crijeva (IBS). 'Morala sam ići na WC puno češće nego inače', rekla je. U početku je to bilo tek nekoliko puta više nego normalno, ali se ubrzo, kako je opisala, pretvorilo u 15 do 20 puta dnevno. Stanje se pogoršavalo. 'Imala sam osjećaj da moram na WC, ali što je to više napredovalo, to sam zapravo manje išla', prisjetila se. U jednom trenutku izbacivala je samo sluz, bez stolice, a imala je i osjećaj da nikad ne isprazni crijeva do kraja. Bol je postala stalna, više od obične iritacije ili neugode.

Kao što sama priznaje, bila je 'serijski googler', pa je samu sebe uvjerila da je riječ o IBS-u. Poslala je poruku svom liječniku i napisala da vjeruje kako ima IBS, no već sljedeći dan nazvala ju je medicinska sestra i rekla da odmah rezervira pregled. Budući da je bila u Palm Springsu, upućena je specijalistu. Gastroenterolog joj je napravio kolonoskopiju, nakon što su prvi testovi stolice bili neuvjerljivi i nisu pokazali ništa neuobičajeno.

Rezultat je bio jasan: u rektumu je pronađen tumor. Konkretno, dijagnoza je bila rak debelog crijeva u četvrtoj fazi. 'Odmah sam htjela znati koji su sljedeći koraci', kazala je. Iako nije imala poznate faktore rizika, morala je prihvatiti da se bolest može dogoditi svakome.

Nakon operacije, šest tjedana zračenja zdjelice i kemoterapije, liječnici su joj rekli da je stanje čisto, a ona je bila zahvalna što se napokon budi bez bolova. No u kolovozu 2024. rak se vratio, pa je ponovno krenula na kemoterapiju. Posljednje nalaze krvi dočekala je s olakšanjem, zasad su uredni. Nakon svega što je prošla, dijeli svoju priču s drugima kako bi ih upozorila. Njezina poruka je jednostavna – uvijek slušajte svoje tijelo.