Seksologinja otkriva što napraviti ako je seks loš na početku veze: Prekinuti ili dati šansu?

Većini parova početak nove veze najbolje je razdoblje što se tiče seksa - strast je jaka i uvijek je izazovno isprobati nešto novo što netko voli. S druge strane to razdoblje može biti i stresno jer se oboje trudite impresionirati drugu stranu. U prosjeku, parovima je seks najbolji nakon dva mjeseca veze jer se u tom razdoblju bolje upoznaju i znaju što druga strana voli, a što ne. Što ako seks i nakon tog perioda nije bolji? Stručnjakinja za seks i veze primila je pitanja zabrinutih žena, a za Daily Mail dogovorila je na njih i objasnila kada je situacija normalna, a kada su znakovi jasni da vezu treba prekinuti.



"Moj sadašnji partner priznao mi je nedavno da se nije seksao dvije godine. U dvadesetima je, jako je privlačan, ali kaže da jednostavno nije imao priliku. Je li to nešto što bi me trebalo brinuti" - pitala je žena britansku stručnjakinju za seks i veze Tracey Cox.



Cox je objasnila da mladi danas, iako se misli suprotno, puno manje stupaju u odnose. Odrastaju uz mobitele, skloniji su avanturama samo za jednu noć i dugo istražuju svoju seksualnost. Iako su im informacije o seksu puno više dostupne nego što je to bilo prije, manje su seksualno aktivni. Za njih je privatnost vrlo važna stvar i imaju niz praktičnih problema. Ako još živite s mamom i tatom, gdje ćete se seksati s nekim koga ste tek upoznali? Također, nezaposlenost među mladima je vrlo visoka i mnogi u dvadesetima su pod velikim stresom, što ubija libido. Tu su i porno filmovi - mnogima je lakše zadovoljiti se samostalno na taj način nego prolaziti kroz navedene teškoće.



Zbog svega navedenoga, činjenica da netko nije dugo imao odnose više nije znak za uzbunu. To može značiti i da nema osobito veliku želju za seksom, jer u suprotnom bi imao motivaciju za pronalaženje rješenja. Puno više znači činjenica da je zainteresiran za seks sada, s vama.

Druga žena pisala je o problemu s erekcijom. Naime, njezin novi dečko ne može ju postići, a ona to smatra i pomalo uvredljivim. "Ne bi li baš sad na početku trebao biti jako uzbuđen?", pitala je.



"Zapravo je vrlo vjerojatno previše i uzbuđen. To što ne može postići erekciju, ne znači ne želi seks s vama. To samo može značiti da očajnički želi da stvari budu savršene. Što je tjeskobniji, to je veća vjerojatnost da će stvari krenuti krivo. Za mnoge muškarce je prvi put velika stvar jer žele impresionirati. Dajte mu do znanja da je to normalno i da ga ne osuđujete te ga usmjerite da vas zadovolji na druge načine. Njegovo će samopouzdanje porasti", rekla joj je Cox.



Treća djevojka požalila se da je novi partner bio neiskusan, ali Tracy kaže da nema mjesta za paniku - tehnika se može naučiti, a neiskustvo riješiti nakon nekoliko odnosa.



"Isprva pokušajte govorom tijela signalizirati što želite. Ako učini nešto što vam se sviđa - glasno stenjite, približite mu se, snažnije ga poljubite. Ako vam se nešto ne sviđa, odmaknite svoje tijelo, ili još bolje, svojom rukom usmjerite njegovu ruku ili penis. Ako ni to ne pomaže, budite otvoreni i izravno kažite što volite i što vam se sviđa."



Ipak, postoje neke situacije koje jasno ukazuju na to da seks ni s vremenom ni razgovorom neće postati bolji. Cox kaže da prekinete vezu ako je muškarac nezainteresiran za seks, ako je sebičan u smislu da misli samo na svoje zadovoljstvo i postizanje orgazma i ako vas prisiljava i nagovara da isprobavate i radite neke stvari koje vam nisu privlačne.