Ljudi ispričali kako je izgledalo najgore i najbolje seksualno iskustvo - u javnosti

Seks u prirodi, odnosno javnosti uvijek je rizik. Postoji mogućnost da vas netko vidi, a rijetko kada možete pronaći mjesto čija se udobnost može mjeriti s onom kreveta. S druge strane, mnogim ljudima je seks u javnosti jako privlačan, a za one koji to još nisu isprobali nekoliko osoba je za Metro podijelilo svoje najgore i najbolje iskustvo seksa izvan kuće.



Jedna djevojka s bivšim dečkom često je odlazila na pecanje gdje bi ostali po cijeli dan, a ponekad i tijekom noći. "Dok smo čekali da se neka riba uhvati za mamac, seksali bismo se u grmlju. Bilo je super jer nitko nije mogao čuti da koristimo vibratore i igračke za seks. Uzbuđuje me seks u prirodi."



Druga se prisjetila jedne rođendanske zabave na kojoj je upoznala dečka s kojim nije mogla obuzdati strasti. "Malo smo razgovarali, a onda smo izašli iz kuće u kojoj je bilo užasno puno ljudi, sve sobe su bile zauzete. Otišli smo u dvorište crkve u blizini i seksali se na betonu - bio je siječanj! Bilo je užasno hladno, razočaravajuće i jezivo", ispričala je.



Dok je studirao, jedan muškarac je živio s roditeljima baš kao i njegov partner, pa su uvijek morali smišljati neke načine da imaju odnose, ali ne kod kuće. Jednom su pronašli mjesto u parku koji je bio potpuno prazan i prepustili se strastima. "Odjednom smo vidjeli kako prolazi muškarac i šeta psa. Samo je proizveo nekakav čudan zvuk i nastavio dalje. Mi smo otišli u auto i nastavili se seksati, a činjenica da nas je netko vidio bila je baš uzbudljiva."

"Imao sam prijateljicu s povlasticama na fakultetu, a jednu večer otišli smo prošetati. Poseksali smo se na plaži, ali morali smo biti tiho jer su ljudi prolazili. Na sreću, nitko nas nije vidio. Bilo je jako neudobno, ali zvuk valova i zvijezde na nebu popravili su atmosferu", ispričao je jedan 30-godišnjak.



Jedna 22-godišnjakinja šetala je s dečkom kojeg je upoznala malo prije toga. Uzbudili su se, pa su pomislili zašto ne bi isprobali seks u prirodi. Sakrili su se ispod mosta, ali zbog nervoze niti jedan niti drugi nisu mogli izdržati dugo. "Čuli smo ljude kako prolaze, brzo se obukli i pobjegli. Dugo nakon toga nismo razgovarali, a nikada više nismo se ni poseksali."