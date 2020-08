Žene podijelile loša seksualna iskustva: Ovo je stvar koja mnogima smeta u krevetu

Seks može biti i neugodno iskustvo: druga osoba ima fantazije koje su vama smiješne ili zastrašujuće, jedna osoba je pregruba, netko je prenježan i dosadan... Ne savjetuju stručnjaci bez veze da se o seksu razgovara prije nego se u njega upustite s nekim. Na blogu The Style Of Laura Jane osvanuo je post u kojem su neke žene odlučile otvoreno ispričati kako je izgledao najgori seks u njihovom životu i što nikako ne vole da muškarci rade.



Jedna žena poznavala je muškarca iz priče pet godina. Nikada nisu ni pomišljali na vezu, ali strasti je bilo teško obuzdati. Bio je sebičan u krevetu, predigre nije bilo, a toliko je bio grub da ju je sve boljelo nakon odnosa. Ne bi progovorili niti jednu riječ, već bi ju samo odveo kući. "Pomislila sam si što mi treba ovo. Bilo je zaista ponižavajuće", ispričala je.

Idući lik iz priče također je bio sebičan i nije mario za potrebe ove djevojke. Pokušala ga je navoditi i reći mu što joj paše, ali jednostavno ga nije bilo briga. Uz to, ni veličina ni oblik penisa nisu bili zadovoljavajući.



Za treću ženu najgore što muškarac može napraviti je ne komunicirati oko seksa. "Kada sam mu rekla što mi se sviđa i što bih voljela da radi, ignorirao me i nastavio po svom. Mijenjao je poze naglo, bez da nešto kaže prethodno ili da me pita je li mi ugodno. Osjećala sam se kao neki predmet, a ne kao žena."



Po svemu se može zaključiti da je najgora stvar koju muškarci mogu raditi u krevetu - sebično ponašanje. Baš kao što oni vole da ih se zadovolji, vole i žene. Najvažnija stvar je komunicirati o potrebama i željama onog drugog i to poštivati.