'Seks sa 12 godina starijom ženom bio je odličan dok se nismo vjenčali. Sada više nema kemije'

Seks sa mojom suprugom nekad je bio sjajan, ali sada između nas više nema kemije. Imam 29 godina, a moja supruga 41. Polako smo se počeli udaljavati. Uvijek ide rano u krevet, a ja kasnije. Više ne postoji povezanost ni nježnost. Nekad smo se seksali po tri ili četiri puta na dan, dok nismo bili u braku. Sada se seksamo samo jednom mjesečno i to u samo nekoliko trenutaka, bez predigre i bez pažnje. Uopće više nema romantike između nas. Možda je to jer sam mlađi od nje, ali ne znam kako bih se nosio s ovom situacijom - zamolio je jedan muškarac psihoterapeutkinju Deidre za savjet, prenosi The Sun.

- Jednostavno morate razgovarati s njom. Recite joj da vam nedostaje intimnost te je pitajte što nije u redu u vašem odnosu da ona više ne želi seks s vama. Možda je stvar seksualne tehnike ili preferencije, a možda je i stvar dublja pa se radi o većim problemima u vezi. Važno je samo da budete iskreni i objasnite joj svoje osjećaje i probleme. Nakon iskrenog razgovora, iskra će se ponovno vratiti - odgovorila mu je Deidre.

