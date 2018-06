Revolucija njege kože – dolaze “smart” maske za lice

Popularnost maski za lice već neko vrijeme strelovito raste, iako ne podjednako u svim dijelovima svijeta. Ženski dio populacije u Sjevernoj Americi i Aziji (Kina, Koreja), primjerice, apsolutno ludi za njima i često ih koristi i više puta dnevno. A kako i ne bi: osim hidratacije, maske za lice kožu hrane čitavim nizom sastojaka neophodnih za ljepotu i elastičnost – teško je zamisliti proizvod koji bi mogao biti jednako učinkovit. Pa ipak, dvije stvari staju na put potpunoj praktičnosti: postupak je često neuredan i, još važnije, za svaki tretman morate izdvojiti 20-30 minuta svog dragocjenog vremena.

Foto: Promo

KAKO ZVUČI – SAMO 90 SEKUNDI?!

FOREO, švedska tvrtka poznata po svojim svjetski poznatim uređajima za čišćenje lica LUNA i električnim četkicama za zube ISSA, upravo je izbacila dva nova uzbudljiva proizvoda: UFO i UFO mini. Svakako, ovi mali diskovi, odnosno uređaji veličine hokejaškog paka, svijetu ljepote najavljuju jednu pravu revoluciju: 20-minutne tretmane maski za lice oni pretvaraju u 90-sekundne ‘intervencije’! Najbolji dio: koža izgleda čak i BOLJE nego nakon tretmana običnim, sporim, ‘low-tech’ maskama za lice. Kako je to uopće moguće?

Foto: Promo

ZDRAVA I BLISTAVA KOŽA U TREN OKA

Jedan od razloga je što ove male uređaje ustvari pomičete po površini lica, dakle nema više onog dijela lica koji maska jednostavno ‘nije pokrila’. Nadalje, UFO i UFO mini pokreće posebno osmišljena FOREO-va smartphone aplikacija, koja uređaju govori točno što i kad da radi, ovisno o vašoj koži lica i vašim potrebama.

Foto: Promo

Sam tretman je jednostavan: na uređaj se “montira” jedna od nekoliko trenutno dostupnih maski od mikrovlakana, poput filtera – donekle sličnih pamučnim blazinicama – natopljena hranjivim sastojcima temeljenim na ekskluzivnim korejskim formulama. Od ekstrakata bilja, voća i cvijeća pa sve do biljnih ulja, tu je sve što vam treba, sve što će vašu kožu nahraniti i učiniti je podatnom i, jednostavno – divnom.

FENOMENALAN UREĐAJ ZA FENOMENALNE REZULTATE

UFO uređaj potom same maske aktivira jednom od 6 Hyper-Infusion tehnologija za snažno upijanje. (1) Grijanje otvara kožne pore, da bi se potom sastojci aplicirali u kožu pomoću (2) T-Sonic pulsacija. (3) Hlađenje zatim fiksira sastojke i istovremeno čini kožu čvršćom. A svo to vrijeme, uređaj mijenja boje, kombinirajući jedno od 3 LED svjetla: (4) tu je crveno za anti-aging, (5) zeleno za svjetliju kožu i (6) plavo za borbu protiv akni.

Unatoč futurističkoj priči i tehnološkoj kompleksnosti, uređaji UFO i UFO mini ustvari se koriste vrlo jednostavno i u tren oka će postati dijelom vaše svakodnevice. Jer rezultati su jednostavno nevjerojatni, po pisanju onih koji su UFO već probali. UFO mini je odlična vijest za sve one koji žele probati UFO ali ih brine cijena: UFO mini je jeftiniji i pristupačniji, a jedina velika razlika je ta što, za razliku od “velikog brata”, UFO mini nema opciju hlađenja.

Bilo kako bilo, najbolje je da posjetite Douglas parfumerije i uvjerite se sami jer se UFO i UFO mini od 1.6.2018. ekskluzivno nalaze u njihovim trgovinama.

Foto: Promo

UFO JE STIGAO, MASKE SU PALE

U trenutku pisanja ovog članka, na tržištu su već dvije maske za UFO i UFO mini (iako nove već stižu): Make My Day i Call It A Night. Make My Day je dnevna/jutarnja maska za lice s hijaluronskom kiselinom i crvenim algama za temeljitu hidrataciju, te zaštitu od zagađenog zraka. Call It A Night je večernja maska za lice, koja uz pomoć ginsenga i maslinovog ulja preko noći hrani i revitalizira umornu kožu.

ZDRAVA KOŽA UZ VRHUNSKI KUĆNI TRETMAN LICA

U konačnici, svakoj pojedinačnoj maski odgovara zasebni program, drukčiji način upotrebe koji je programiran u samu aplikaciju: koliko grijanja, hlađenja, pulsacija, kad i koliko kojeg LED svjetla. Rezultat je praktično profesionalna razina njege kože u udobnosti vlastitog doma ili gdje god već bile, čime ćete uštedjeti ne samo novac nego i vrijeme, što je danas sve teže. Ne čudite se stoga ako se za godinu dana zapitate: pa kako sam uopće živjela bez ovog genijalnog uređaja?!

Foto: Promo