Priprema šlaga je jednostavna, ali ipak treba paziti na ove korake

Prvi put se pojavio 1629. u Francuskoj, prenosi Days Of The Year, poznat kao crème fouettée, kroz 16. i 17. stoljeće počeli su ga raditi i u Engleskoj gdje su ga zvali snježna krema, zbog izgleda, a danas pjenastu slasticu nazivamo šlag ili tučeno vrhnje i pripremamo je uz jako puno deserata.



Iako je vrlo jednostavno za pripremiti ga, treba paziti na neke korake koji će poboljšati teksturu i okus.



Prvo imajte na umu da se količina vrhnja udvostručuje, ako imate jednu šalicu vrhnja za šlag, imat ćete dvije šalice šlaga.



Može se raditi u blenderu, ručnom pjenjačom - iako će vam za to trebati najviše snage i vremena - ali najbolja opcija je mikser, dobit ćete najbolju pjenu.

Važno je i da vrhnje za šlag bude dobre temperature, ne prehladno, ali ni pretoplo. Izvadite ga iz hladnjaka par minuta prije nego krenete miksati, a imajte na umu i da vam je hladna posuda u kojoj ćete ga pripremati. Ako je tek oprana u vrućoj vodi ili perilici, šlag će se u njoj topiti. Dobro bi bilo i da je staklena, a ne plastična.



Ako želite, možete dodati malo arome od vanilije ili šećera kako biste dobili bolji okus, a neki koriste šećer u prahu, javorov sirup ili med, ovisno o desertu uz koji će poslužiti šlag.



Budite strpljivi. U početku miksanja može se činiti kao da se ništa ne događa, ali ne mijenjajte brzinu miksera. Kroz nekoliko minuta primijetit ćete da smjesa postaje čvršća, prenosi Cookie and Kate.

