Ljudi izglasali: Ovo su najgluplji hrvatski izrazi kojima se svakodnevno koristimo – a nemaju smisla

Diljem Lijepe Naše postoji mnoštvo poštapalica, uzrečica i poslovica koje se upotrebljavaju u svakodnevnom govoru i pismu, ali kada malo zastanete i bolje ih poslušate ili pročitate, pitate se što uopće znače i zašto se rabe u određenom kontekstu?



Na tu temu pokrenula se i rasprava na hrvatskom Redditu: Izrazi koje koristimo svakodnevno, a nemaju smisla. Autor ju je otvorio pitanjem: "Zašto se kaže 'tri, četiri, sad' za početak utrke, natjecanja, oklade... Pokušavam pronaći smisao toga, ali ne nalazim. Niti je 3 prvi broj, niti je 4 zadnji, Zašto ne počinje od 0 ili 1? ? Ili ako već počinje od 3 i ima 3 stupnja odbrojavanja, zašto ne ide 3, 2, 1? Ne kužim."



Brzo je stigao prvi komentar u kojem je korisnik pokušao objasniti. "'Jedan, dva, jedan dva' koristi se za isprobavanje ozvučenja. Pa je onda 'tri, četiri, sad' da ne bude zabune."



Javio se još jedan i napisao da se 5 i 6 ne mogu koristiti jer se koriste za uzrečicu poput: "A on ni pet ni šest nego onu najružniju."



Druga izreka koja zbunjuje ljude jest "spava kao beba", ali mnogi su objasnili da se to koristi jer bebe spavaju bezbrižno, uz buku, glasove drugih... Ipak, ima i onih kojima je ta usporedba suluda jer, kako kažu, njihova djeca su se uvijek budila, plakala, trzala se na svaki zvuk.



Morbidno im je, pišu ljudi, i kada netko kaže "spava kao zaklan". "Kad god sam to koristio za naše dijete, supruga bi poludjela."

Jedna od rečenica koju možemo čuti gotovo svakodnevno jest: "Što se mora, nije teško", ali kako kaže jedan korisnik, to je potpuno besmisleno jer "baš to što se mora uglavnom i jest najteže raditi". "Poanta je da tu nema izbora već to mora biti napravljeno", objasnio mu je netko.



Mnogi su se osvrnuli i na neke uzrečice za koje se pitaju jesu li gramatički ispravne. "Maslinovo ulje. Maslina je ženskog roda, zar ne bi onda trebalo biti maslinino ulje?"



"Najomiljeniji nije gramatički ispravno. Može biti samo omiljen, to je već najveći stupanj."



"Može li mi netko objasniti što znači "čiča miča, gotova je priča?" na kraju svake basne, bajke i odakle potječe? Jer mi 3 lektora, 2 profesora povijesti i jedan profesor hrvatskog nisu znali objasniti", pitao je netko, a drugi su mu kratko objasnili i ovu "besmislicu":

"To se koristi samo zato jer se rimuje..."

