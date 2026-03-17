Psiholozi tvrde: Kritika boli, ali može biti vrlo korisna

Kritiku često ne doživljavamo kao osvrt na naš rad, nego napad na našu osobnost. Zbog toga nam je prvobitna reakcija često emocionalna. Međutim, stručnjaci ističu da način na koji interpretiramo kritiku igra ključnu ulogu u našem osobnom razvoju. Ako ju vidimo kao napad, zatvaramo se, a ako je promatramo kao informaciju, uvidjet ćemo da nam ona otvara prostor za učenje, prenosi Psychology Today.

1. Neugodna kritika može biti korisna: Iako nas najviše pogađa kritika izrečena bez takta, ona i dalje može sadržavati vrijednu poruku. Važno je odvojiti način na koji je nešto rečeno od onoga što je zapravo rečeno. Čak i kada osoba nije obzirna, to ne znači da u njezinim riječima nema istine ili korisne povratne informacije.

2. Ne tražite samo istinu, tražite korist: Ljudi često automatski procjenjuju je li kritika točna ili ne. No korisnije pitanje je: može li mi pomoći da budem bolji? Čak i ako kritika nije potpuno objektivna, može ukazati na to kako vas drugi doživljavaju, a to je također vrijedna informacija.

3. Razvoj samosvijest: Način na koji reagiramo na kritiku često otkriva naše nesigurnosti. Ako vas određene primjedbe posebno pogađaju, vrijedi se zapitati zašto je tako. Jesu li u pitanju strah od neuspjeha, potreba za odobravanjem ili vam je pretjerano stalo do tuđih mišljenja? Razumijevanje vlastitih okidača prvi je korak prema zrelijem reagiranju.

4. Tražite konkretnije povratne informacije: Ako je kritika nejasna ili općenita, pokušajte je pretvoriti u nešto korisnije. Postavite dodatna pitanja poput: „Što bih konkretno mogao poboljšati?“ ili „Koji bi bio sljedeći korak?“, tako pasivnu kritiku pretvarate u aktivan alat za osobni razvoj.

5. Nemojte impulzivno reagirati: Intenzivne emocije mogu otežati proces racionalnog razmišljanja. Zato je često najbolje napraviti pauzu prije nego što odgovorite. Dajte si vremena da „prespavate“ situaciju i sagledate ju hladne glave. Tek tada možete procijeniti što je u kritici doista istinito ili korisno.

6. U svemu tražite priliku za učenje: Čak i negativna ili nepravedna kritika može imati određenu vrijednost. Može vam pomoći kod boljeg razumijevanja ljudi s kojima se okružujete, prepoznate obrasce u komunikaciji ili naučite kako ne želite postupati prema drugima. Promjena perspektive, s gledanje kritike kao „napada“, prema gledanju kritike kao „lekcije", ključna je za rast.

7. Ne fokusirajte se samo na negativno: Ljudi imaju tendenciju pamtiti negativne situacije, osjećaje i komentare puno dulje od pozitivnih. No jednako je važno osvijestiti i konstruktivne, dobronamjerne kritike koje su nam pomogle da napredujemo. Prepoznavanje takvih trenutaka može promijeniti način na koji ubuduće doživljavamo krtike i povratne informacije okoline.

Gotovo nikad nije lako prihvatiti kritiku, ali ona je dio života koji će nam pomoći da rastemo i razvijamo svoj karakter. Kada je naučimo promatrati kao alat, a ne prijetnju, ona može postati snažan pokretač promjene. Iako je važno biti otvoren prema kritikama, treba uvijek promisliti i o tome s kojom namjerom je izrečena.