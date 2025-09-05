Primijetili ste da vam trepavice ispadaju više nego inače? Liječnica otkrila razlog za to

Opadanje trepavica može biti izvor zabrinutosti i nelagode, osobito jer mnogi ljudi smatraju trepavice ključnim dijelom ljepote i izraza lica. Iako je prirodno da trepavice povremeno opadaju i rastu u ciklusima, prekomjerno opadanje može biti znak nekih zdravstvenih problema.. U nekim slučajevima, ovi problemi mogu uzrokovati rijetke ili tanke trepavice, što može utjecati na izgled i samopouzdanje.

Liječnica je objasnila zašto trenutačno možda gubite više trepavica nego inače. Ako stalno pronalazite trepavice na licu ili jastuku, to ne mora nužno biti razlog za zabrinutost. Dr. Allison V. Coombs, objasnila je da je trenutačno "sezona opadanja trepavica". Iako to nije službeni termin, "sezona opadanja trepavica" navodno je povezana s promjenom godišnjih doba, prenosi Surrey Live.

"Slično kao što gubimo više kose u proljeće i jesen, tako naše trepavice prolaze kroz sličan ciklus koji je neslužbeno poznat kao sezona opadanja trepavica", objasnila je Coombs. Iako nedostaju podaci koji bi objasnili "sezonu opadanja trepavica", općenito se vjeruje da je opadanje uzrokovano čimbenicima okoliša, poput promjena temperature i vlažnosti.

Izloženost alergenima također bi mogla biti faktor. "Proljeće donosi porast razine peludi, što može iritirati oči i isušiti kožu oko njih. Ova iritacija može oslabiti folikule koji drže trepavice na mjestu, a u kombinaciji s trljanjem očiju zbog nelagode, trepavice mogu češće ispadati", rekla je farmaceutkinja Ana Carolina Goncalves.

Dodala je i da tijekom proljeća ljudi često prelaze na proizvode poput kozmetike koji sadrže SPF. "Za one s osjetljivom kožom, ove promjene ponekad mogu dovesti do iritacije ili alergijskih reakcija, povećavajući vjerojatnost gubitka trepavica", objasnila je. Zadatak trepavica je zaštititi oči.

"Trepavice djeluju kao fizička barijera, pomažući u sprječavanju ulaska čestica, prašine i ostataka u oči", objasnila je Coombs. Također imaju senzornu funkciju jer, kada ih se dodirne, tada trepavice izazivaju refleksni treptaj koji pomaže u zaštiti oka od potencijalne ozljede.

Stručnjaci su objasnili da opadanje trepavica općenito nije razlog za zabrinutost ako gubite manje od pet trepavica dnevno. Međutim, uvijek biste trebali razgovarati s kvalificiranim liječnikom ako imate bilo kakvih zdravstvenih problema. Kao što je istaknula dr. Coombs, gubitak trepavica koji se javlja u većim količinama ili gubitak trepavica koji je povezan s drugim simptomima može signalizirati temeljni zdravstveni problem koji zahtijeva liječenje.

Liječnica je savjetovala da dogovorite pregled očiju ako primijetite ćelave mrlje na liniji trepavica, nakupine trepavica koje ispadaju zajedno, gubitak trepavica u blizini madeža, tamne pjegice ili izrasline na kapku ili lomljive ili krastave trepavice. U nekim slučajevima, ovi znakovi mogu ukazivati ​​na rak kože ili blefaritis, objasnila je dr. Coombs. Blefaritis je stanje koje uzrokuje otečene, svrbežne kapke, a obično nije ozbiljno.