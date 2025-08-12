Poznati po rižotu s teletinom

Augustino, kako domaći zovu restoran Toni, jedan je od najstarijih restorana u Zadru i okolici, a ovdje gosti dolaze gotovo stotinu godina. Obitelj Miletić je, s novcem teško zarađenim preko Velike bare, u SAD-u, otvorila u kraju prvi restoran.

– Otkad znamo za sebe, tu se kod Augustina jede fino, danas ga je naslijedio sin Toni, a poznati su po rižotu s teletinom tete Mire – govore domaći u Ražancu.

29.07.2025., Razanac - Turisticka patrola i Vecernjakove zvjezdice - Razanac Photo: Sime Zelic/PIXSELL Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Ručak za dvoje Večernjakovih reportera – ramstek na žaru s pomfritom i povrćem te medaljoni u umaku od gljiva, uz bocu mineralne 44 eura. Na terasi ugodno, hlad, no u terminima oko večere terasa se počinje puniti. Jedu se špageti s jadranskim kozicama, dagnjama i vongolama, riblja fritura, pljukanci s tartufima, pršutom i rikolom... Turisti su gladni, a znaju da će iz Tonija izaći siti i zadovoljni.

Ocjene Raznovrsnost ponude jela i pića 45

(do 50 bodova) Kvaliteta hrane 14

(do 15 bodova) Usluga 8

(do 10 bodova) Prostor 16

(do 20 bodova) Vrijednost za novac 5

(do 5 bodova) Ukupno: 88 80-87 BODOVA - TRI ZVJEZDICE

88-94 BODOVA - ČETIRI ZVJEZDICE

95 BODOVA I VIŠE - VELIKA ZVIJEZDA