Poznati po rižotu s teletinom

Augustino, kako domaći zovu restoran Toni, jedan je od najstarijih restorana u Zadru i okolici, a ovdje gosti dolaze gotovo stotinu godina. Obitelj Miletić je, s novcem teško zarađenim preko Velike bare, u SAD-u, otvorila u kraju prvi restoran.
– Otkad znamo za sebe, tu se kod Augustina jede fino, danas ga je naslijedio sin Toni, a poznati su po rižotu s teletinom tete Mire – govore domaći u Ražancu.
Ručak za dvoje Večernjakovih reportera – ramstek na žaru s pomfritom i povrćem te medaljoni u umaku od gljiva, uz bocu mineralne 44 eura. Na terasi ugodno, hlad, no u terminima oko večere terasa se počinje puniti. Jedu se špageti s jadranskim kozicama, dagnjama i vongolama, riblja fritura, pljukanci s tartufima, pršutom i rikolom... Turisti su gladni, a znaju da će iz Tonija izaći siti i zadovoljni.
Raznovrsnost ponude jela i pića 45
(do 50 bodova)
Kvaliteta hrane 14
(do 15 bodova)
Usluga 8
(do 10 bodova)
Prostor 16
(do 20 bodova)
Vrijednost za novac 5
(do 5 bodova)
Ukupno: 88
80-87 BODOVA - TRI ZVJEZDICE
88-94 BODOVA - ČETIRI ZVJEZDICE
95 BODOVA I VIŠE - VELIKA ZVIJEZDA