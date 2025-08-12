Naši Portali
VEČERNJAKOVE ZVJEZDICE

Poznati po rižotu s teletinom

Ražanac: Turistička patrola i Večernjakove zvjezdice
Autor
Srđan Hebar
12.08.2025.
u 10:06

Restoran Toni, XVII 1

Augustino, kako domaći zovu restoran Toni, jedan je od najstarijih restorana u Zadru i okolici, a ovdje gosti dolaze gotovo stotinu godina. Obitelj Miletić je, s novcem teško zarađenim preko Velike bare, u SAD-u, otvorila u kraju prvi restoran.

– Otkad znamo za sebe, tu se kod Augustina jede fino, danas ga je naslijedio sin Toni, a poznati su po rižotu s teletinom tete Mire – govore domaći u Ražancu.

Ručak za dvoje Večernjakovih reportera – ramstek na žaru s pomfritom i povrćem te medaljoni u umaku od gljiva, uz bocu mineralne 44 eura. Na terasi ugodno, hlad, no u terminima oko večere terasa se počinje puniti. Jedu se špageti s jadranskim kozicama, dagnjama i vongolama, riblja fritura, pljukanci s tartufima, pršutom i rikolom... Turisti su gladni, a znaju da će iz Tonija izaći siti i zadovoljni.

Ocjene

Raznovrsnost ponude jela i pića 45
(do 50 bodova)      

Kvaliteta hrane 14
(do 15 bodova)      

Usluga 8
(do 10 bodova)      

Prostor 16
(do 20 bodova)      

Vrijednost za novac 5
(do 5 bodova)

Ukupno: 88

80-87 BODOVA - TRI ZVJEZDICE
88-94 BODOVA - ČETIRI ZVJEZDICE
95 BODOVA I VIŠE - VELIKA ZVIJEZDA

