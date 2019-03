Poziv iz hotela otkrio je tajnu mog muža: Ostavio je punjač u sobi...

Prije nekoliko tjedana, jedna je supruga otkrila tajni život svog supruga nakon što je primila poziv iz hotela.

"Ostao vam je punjač od mobitela nakon što ste boravili kod nas u hotelskoj sobi..."

No, žena nije bila u hotelu, a nije trebao biti niti njen suprug koji je tada rekao supruzi da će boraviti kod prijatelja kojem mora pomoći složiti novu kuhinju te da će nakon toga ostati na kojem piću.

Zamolila je osoblje u hotelu da joj mailom dostave kopiju računa, nakon čega je imala dokaz u rukama. Bio je to jednodnevni boravak za par.

Nesretna žena (45) drugi je put bila iznenađena u kratkom vremenskom razdoblju nakon što je prije tri mjeseca otkrila da njen suprug (46) ima pozamašan račun za mobilne usluge, u iznosu od 750 funti, odnosno oko 6500 kn, zbog korištenja stranica za seks- chat. Kada ga je upitala za to, opovrgao je sve i optužio suprugu za špijuniranje.

Nakon ozbiljnog razgovora, sve je priznao i rekao da mu je žao. Nakon što je doznala da mu je i posljednji telefonski račun još veći od prethodno spoemnutog i saznanja da je s nekim boravio u hotelu, supruga je odlučila sve javno otkriti na proslavi Uskrsa na kojoj će biti njegova djeca iz prvog braka i njegova majka. No, Deidre s portala s The sun, savjetovala joj je da suoči svog muža s činjenicama i dokazima na samo, te da ne uvlači u ovaj problem osobe koje tu mogu išta promijeniti niti koje su za išta krive. Uostalom, možda do Uskrsa sve i razriješe pa će proslava velikog vjerskog blagdana proteći u miru, zaključila je Deidre.

