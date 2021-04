'Potajno sam dečku pročitala bilješke iz mobitela, a ono što je napisao me šokiralo!'

Dečko i ja smo u prvoj godini veze imali odličan seks ali čim smo počeli skupa živjeti, strasti je nestalo, napisala je jedna žena anonimno u pismu psihoterapeutkinji i The Sun kolumnistici, Deidre Sanders.

Isprva je, kaže, za njega pronalazila opravdavanja jer je baš bio ostao bez posla i upao u depresiju, ali je nakon nekog vremena odlučila saznati što se još s njim događa, pa mu je potajno pregledala mobitel.

- Znao mi je ugoditi i s njim sam se dugo osjećala kao najsretnija djevojka na svijetu - kaže 29-godišnjakinja, ali je nakon nekog vremena on prestao inicirati seks i počeo se opravdavati ako bi ga ona pokrenula.

Zato je, kaže, postala sumnjičava, pa mu je krišom uzela mobitel.

- Bilo je kao da čitam zapis iz dnevnika, a napisao je da mu se više ne sviđam, odnosno da me voli ali više nije u mene zaljubljen - priča ona, a napisao je i da se s njom više ne vidi u budućnosti, te da mrzi njene tetovaže, boju kose i modni ukus, a ni seks s njom ga više ne zanima.

Ipak, piše on, nikako ne pronalazi dobar razlog za prekid jer je ona dobra osoba, pa ponekad čak poželi da ga prevari, kako bi mu sve olakšala.

- Znam da nisam smjela gledati njegov mobitel, ali slomilo me ono što sam pročitala - napisala je djevojka, a Deidre joj je odgovorila da, koliko je god sve to bilo teško pročitati, sada barem zna 'na čemu je'.

- Ako je seks prestao kad ste počeli skupa živjeti, možda se on naprosto ne zna vezati - rekla joj je Deidre i podsjetila djevojku da je s njom sve u redu, te je upozorila da ne čeka da on prekine već da sama to napravi.

- Oslobodite se te veze i nađite nekog tko će vas cijeniti i voljeti - savjetovala joj je terapeutkinja.

