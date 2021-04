'Unajmila sam detektiva da vidim vara li me muž, a ono što sam saznala me šokiralo!'

Suprug me varao pune dvije godine, no koliko me god uvjeravao da nikog ne viđa, nikad mu nisam povjerovala, napisala je jedna žena u anonimnom pismu terapeutkinji i The Sun kolumnistici, Deidre Sanders.

Na kraju je, kaže, angažirala privatnog istražitelja koji joj je brzo dokazao muževu nevjeru.

- Njemu je 35, a meni 33 godine i na početku mi je rekao da se prije braka viđao s eskort djevojkama, no uvjeravao me da više nikad ne bi platio za seks - kaže ona.

Ipak, kad bi god pokušala inicirati seks njemu se nije dalo, a počeo je skrivati i svoj mobitel, no ona ga je pogledala jedan dan dok je on bio bio pod tušem.

- Vidjela sam da je u proteklih nekoliko tjedana više puta gledao web stranice s eskort damama - priča žena, a kad je svog supruga s tim suočila, on ju je optužio da 'stvara problem iz ničega'.

Zato je online pronašla privatnog istražitelja i dogovorila da ga mjesec dana nadzire, po 48 sati tjedno.

5 stvari koje žene rade kada znaju da će se seksati

- Bio je vrlo profesionalan i svaki mi je tjedan donosio izvješće, a moje su se sumnje odmah potvrdile - rekla je, a na fotografijama je vidjela i da se suprug seksao na suvozačkom sjedalu zajedničkog automobila i, još gore, da dok je u njihov dom dovodio druge žene dok je ona radila.

Iako je dugo sumnjala da ju suprug vara, to ju je, kaže, ipak šokiralo.

- Ostavila sam fotografije na stolu tako da ih vidi čim se vrati kući s posla i samo mu rekla da spakira kofere - kaže, a od kad je otišao nije se s njim čula.

Ipak, kad ju je prošlo uzbuđenje zbog praćenja i konačnog saznanja istine, počela se, kaže, osjećati usamljeno i izdano.

- Kako mogu ponovno nekome vjerovati? - pitala je terapeutkinju.

- Iako vam je lagao dvije godine, kažete da ste oduvijek znali da laže - napisala joj je Deidre, što znači da može i dalje vjerovati da će joj instinkt reći kakav je netko.

- Imali ste loše iskustvo, ali to ne znači da su svi takvi - zaključila je Deidre.

Ovo su znakovi da žena želi seks. Prepoznajte ih!