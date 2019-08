Poruka koju je poslala taksistu joj je spasila život: 'Dođite i glumite da ste mi dečko'

Vozač Ubera Brandon Gale dobio je čudan zadatak od osobe koja je naručila vožnju. Naime, zatražila ga je da se ponaša kao da se poznaju, a on je prihvatio bez previše razmišljanja, piše Metro.

"Prošle večeri sam vozio Uber i dobio poziv da pokupim ženu, a 30 sekundi kasnije i njezinu poruku. 'Kada dođete po mene, možete li molim vas glumiti da ste mi dečko?'. Nisam znao na što točno misli pa sam je i pitao da mi objasni, a ona je napisala: 'Samo se ponašajte kao da me znate i da niste moj vozač, nego prijatelj", napisao je Brandon u objavi na svojem Facebook profilu.

Skinuo je Uber naljepnicu s automobila, maknuo vjenčani prsten i prihvatio igru.

"Nije mi bilo ugodno maknuti vjenčani prsten, ali znao sam da moram. Kada sam stigao, spustio sam prozor. Žena je pričala s muškarcem. Pogledala me i rekla: 'Hej dragi, odmah ću doći.' Odmah sam joj odgovorio: 'Odlično, umirem od gladi.' Mahnuo sam muškarcu s kojim je pričala i on mi je mahnuo natrag. Ušla je u automobil i krenuli smo."

Kada smo se dovoljno udaljili ispričala mu je o čemu se radi.

"Bila je na sajmu s grupom prijatelja među kojima je bio i taj muškarac koji nije prihvaćao ne kao odgovor. Osim toga, poznat je i po tome što je agresivan. Mislila je kako će odustati kada krene prema automobilu, ali on ju je slijedio i tvrdio kako je džentlmen koji će je otpratiti. Kada je došla do automobila rekla je da je izgubila ključeve, a on se ponudio da će odvesti. Potom je nazvala svojeg 'dečka'.

Do ove situacije nije smjelo doći. Muškarci, naučite što znači riječ 'ne'. Naučite preuzeti odgovornost za svoje ponašanje. Vaši sinovi vas gledaju i na vašem primjeru uče kako se ponašati prema ženama. Dajte im bolji primjer.

Dame, ako imate Uber aplikaciju, ili bilo koju drugu, i trebate pomoć, koristite poruke u aplikaciji."

