Ostavila nered u vozilu uber vozača pa je dočekao račun od gotovo 700 kuna

Vozači Ubera svakako dožive različita iskustva, no ponekad i sami putnici mogu ostati neugodno iznenađeni.

Upravo to se dogodilo Lydiji Williams nakon što je putem Uber aplikacije pozvala prijevoz. Ona i njen dečko zabavljali su se u vozilu te joj je pritom ispalo iz ruke na pod oko 20 Skittles bonbona.

Zbog tog je nestašluka dobila račun za čišćenje vozila u protuvrijednosti od oko 660 kuna te je iznenađena, odlučila objaviti na Twitteru e-mail koji je dobila od Ubera s računom na spomenuti iznos.

Can’t believe I’ve had an £80 charge from @Uber for ‘the severity’ of some spilt skittles 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/MKHnx1Pemi