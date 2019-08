Podgora: Dolaze Česi i Poljaci, a ljetovanje je najpovoljnije rudarima iz Tuzle

Sa širokim osmijehom na licu i šeširom na glavi muškarac se vozi na motoru. Čuje se glazba i riječi “Holiday in Saint Tropez”, a taj se natpis vrti i na ekranu dok tamnokosi ljepotan lagano prolazi pokraj luke, uz more. Godina je 1964. Prolazi on i pokraj mjesta gdje će 30 godina kasnije “slogom i marom”, odnosno samodoprinosom mještana, u jeku rata, biti sagrađena lučica.

Podgoranin koji živi u LA-u

Naime, utočište bogatih i slavnih na Azurnoj obali u ovoj je davno snimljenoj njemačkoj komediji s Vivi Bach i Rudolfom Prackom u naslovnim ulogama glumila – Podgora, mjestašce s oko 1500 duša na Makarskoj rivijeri, čuvenoj po prekrasnim prirodnim plažama, po mišljenju mnogih – najljepšima na Jadranu.

Ime je dobila jer se nalazi pod gorom – Biokovom. Podgora ima 17 zaselaka te mnoštvo izvora vode, zbog čega je imala 24 mlinice. Iz starog su se sela mještani spustili uz more nakon potresa koji ih je zadesio šezdesetih. Nekoć ribarsko mjesto danas je turističko, a gosti se sve više “penju” uživati u ljepotama Gornje Podgore gdje su i stare crkve, poput one Svih svetih u kojoj su relikvije svetog Vicenca, zaštitnika mjesta.

Turizam je u Podgori započeo dvadesetih, no najstariji hotel u mjestu – “Sirena” – sagrađen je u 19. stoljeću. Napravio ga je jedan Čeh kao sanatorij za svoju bolesnu kćer.

Danas je u Podgori nekoliko hotela, kategoriziranih od dvije do četiri zvjezdice, koliko ih ima i Medora Orbis glamping kamp. Privatnog smještaja je napretek. Najbrojniji su gosti Česi i Poljaci, no sve je više i Skandinavaca. Najjeftinije smještaj plaćaju rudari iz tuzlanskog rudnika Kreka koji ondje i dandanas imaju odmaralište – hotel “Salines”, tik uz plažu. U najskupljoj varijanti – polupansion u sobi s balkonom i pogledom na more plaćaju manje od 45 eura dnevno. Za taj je novac preko bookinga teško pronaći apartmančić.

Ljetovanje u Podgori ponajviše biraju obitelji s djecom te oni koji su željni odmora, a za provod mogu birati ribarske fešte, nastupe klapa, folklor, rock-svirke, klasičnu glazbu, izložbe...

Željni cajki mogu otići u obližnju Makarsku.

– Ja sam Igor, Podgoranin sam, ali živim u Los Angelesu. Ovo je moj Lucas, tu sam ga doveo jer trenira vaterpolo – izgovara muškarac u novoj lučici u kojoj je jedan komadić mora ostavljen za vaterpolsko igralište, bez obzira na to što se moglo stisnuti još nekoliko brodica i utržiti na vezu.

Treniraju tu članovi Sportskog društva Podgora u čija je dva sportska programa za odgoj i rekreaciju uključeno šezdesetak djece, odnosno svi klinci iz mjesta jer jedan drugoga vuku u sport.

To je društvo, koje ima i sportsku školu te školu nogometa, uspješno spojilo sport i turizam, ali i omogućilo sadržaj domaćima. Predsjednik mu je Mladen Nola, drugi čovjek je Dalibor Radonić, tajnik Nikola Kurtić. Vaterpolo u lučici djecu treniraju bivši hrvatski reprezentativac Slavko Letica i vaterpolist Ivon Sumić. Svake večeri od ponedjeljka do subote igra se utakmica, što privlači brojne turiste.

Svježe voće za plivače

Malo dalje od njih, uz plažu što se proteže mjestom i do koje doplovljava barka sa svježim voćem, a ponad koje su na svakom koraku pametne klupe, Vesna Mrakovčić s Krka prodaje sir i maslinovo ulje, Ivan Ruščić na štandu ima ručno rađene i bojene keramičke ribe i antikvitete, Goran Bodružić nakit od recikliranog papira i od dagnji... “Kupite poklon voljenoj ženi, al’ ne zaboravite ni vlastitu!”, kočoperi se s njegova panoa. Dizajnerica Deana Jakić sa svojim unikatnim suvenirima od lavande i školjaka dolazi navečer, nasuprot hotela “Aurora”... Navečer i ujutro mjesto je jednako čisto, Podgorani kažu da jedni drugima znaju počistiti ispred vrata jer gosta ne zanima čije je smeće nego im smeta ako ga ima.

Što posjetiti, isprobati... Monumentalni spomenik Nad Podgorom su se nadvila “Galebova krila” – na 60 metara nadmorske visine postavljen spomenik od bijelog betona, rad akademskog kipara Rajka Radovića. Temelji su mu ukopani 12 metara u zemlju, a sam je spomenik visok 33 metra, podignut je u spomen na partizansku ratnu mornaricu koja je osnovana upravo u Podgori, 1942. godine. Iza platoa je amfiteatar s 800 mjesta. Privatna crkva “Ono što su stari obećali, mladi su napravili”, stoji na pročelju crkve Presvetog srca Isusova iz 1804. godine, čija je gradnja trajala 60 godina. Crkva je u vlasništvu obitelji Mrkušić, u njoj se nalaze djela iz 15. stoljeća te povelja pape Grgura Ninskog kojom se dopušta služenje mise na hrvatskom jeziku. Vlasnici kažu da se radi o originalu. Crkva je otvorena za posjetitelje i u njoj se služe mise.