Doktori otkrivaju: Ovo su 4 načina na koja se možete riješiti hrkanja

Hrkanje je zvuk koji nastaje zbog vibracije mekih tkiva u gornjim dišnim putevima tijekom spavanja, kada se mišići opuste, a zrak mora proći kroz suženi prolaz. Iako je povremeno hrkanje vrlo često i uglavnom bezopasno, procjenjuje se da čak četrdeset pet posto muškaraca i trideset posto žena hrče redovito. Mnogima se to čini tek kao zvučna smetnja, no ona može ozbiljno narušiti kvalitetu sna, kako osobe koja hrče, tako i njihovih partnera. Nije rijetkost da upravo zbog hrkanja parovi počinju spavati u odvojenim sobama, što može stvoriti napetost u vezi, a stručnjaci upozoravaju da kronično i glasno hrkanje nikako ne treba ignorirati jer može upućivati na dublji problem.

Ono što mnogi ne znaju jest da hrkanje može biti jedan od glavnih simptoma opstruktivne apneje u snu (OSA), ozbiljnog poremećaja kod kojeg disanje tijekom noći opetovano prestaje i započinje, ponekad i stotinama puta. Takvi prekidi smanjuju dotok kisika u mozak i ostatak tijela, što dugoročno povećava rizik od vrlo ozbiljnih zdravstvenih stanja, uključujući visoki krvni tlak, bolesti srca, moždani udar, pa čak i dijabetes. Znakovi koji bi, uz glasno hrkanje, trebali upaliti alarm su buđenje s osjećajem gušenja ili hvatanja zraka, izraziti dnevni umor unatoč dovoljnom broju sati sna, jutarnje glavobolje te problemi s koncentracijom i razdražljivost. Ako prepoznajete ove simptome kod sebe ili svog partnera, vrijeme je za posjet liječniku.

Prije nego što se odlučite za medicinske tretmane, postoji niz vrlo učinkovitih promjena u životnom stilu i navikama koje mogu drastično smanjiti ili u potpunosti eliminirati hrkanje. Liječnici često ističu četiri ključna područja na koja se treba usredotočiti, a koja većini ljudi donose značajno olakšanje. Prvi i najjednostavniji korak odnosi se na položaj spavanja. Ležanje na leđima najgori je položaj za one koji hrču jer gravitacija uzrokuje da se jezik i meko nepce povuku prema stražnjem dijelu grla, sužavajući dišni put. Jednostavnim okretanjem na bok dišni putovi ostaju otvoreniji. Ako se tijekom noći nesvjesno vraćate na leđa, možete pokušati s poznatim trikom ušivanja teniske loptice na leđni dio pidžame, što će spavanje na leđima učiniti dovoljno neudobnim da promijenite položaj.

Druga ključna navika koju treba promijeniti je konzumacija alkohola i sedativa prije spavanja. Iako se čaša vina može činiti kao dobar način za opuštanje, alkohol djeluje kao snažan depresor središnjeg živčanog sustava koji prekomjerno opušta mišiće, uključujući i one u grlu. Kada su ti mišići previše opušteni, dišni put se lakše sužava i kolabira, što dovodi do glasnijih vibracija i intenzivnijeg hrkanja. Sličan učinak imaju i lijekovi za smirenje ili spavanje. Stručnjaci stoga preporučuju izbjegavanje alkoholnih pića najmanje tri do četiri sata prije odlaska u krevet kako bi se ovaj negativni učinak sveo na minimum.

Od nosa do tjelesne težine

Jedan od čestih, a zanemarenih uzroka hrkanja je začepljenost nosa. Ako su vam nosni prolazi blokirani zbog alergije, prehlade ili anatomske prepreke poput devijacije septuma, prisiljeni ste disati na usta. Takvo disanje povećava vjerojatnost kolapsa tkiva u grlu i posljedično hrkanja. Rješenje može biti vrlo jednostavno: korištenje adhezivnih traka za nos koje se lijepe preko nosa i mehanički šire nosnice, čime se poboljšava protok zraka. Također, ispiranje nosa fiziološkom otopinom prije spavanja može pomoći očistiti prolaze, a ako patite od kroničnih alergija, liječnik vam može preporučiti odgovarajuće sprejeve ili lijekove. U slučajevima kada je uzrok strukturalni problem, ponekad je potrebno razmotriti i kiruršku korekciju.

Na kraju, važno je obratiti pozornost na općenite životne navike, prvenstveno na tjelesnu težinu i pušenje. Višak kilograma, osobito masno tkivo nakupljeno oko vrata, stvara dodatni pritisak na dišne puteve i sužava ih. Istraživanja su pokazala da gubitak čak i malog postotka tjelesne težine može značajno smanjiti ili eliminirati hrkanje. S druge strane, pušenje iritira sluznicu dišnih puteva, uzrokujući oticanje i povećanu proizvodnju sluzi, što dodatno otežava disanje. Prestanak pušenja stoga donosi brojne zdravstvene koristi, uključujući i mirnije noći. Kao dodatan korak, stručnjaci preporučuju i izvođenje vježbi za jačanje mišića jezika i grla. Jednostavne vježbe, poput pomicanja jezika s jedne strane na drugu ili pjevanja, mogu s vremenom ojačati "mlitave" mišiće i spriječiti njihov kolaps tijekom sna.

Kada je vrijeme za posjet liječniku?

Ako promjene životnih navika ne donesu željene rezultate, a hrkanje i dalje predstavlja problem, potrebno je potražiti stručnu pomoć. Liječnik vas može uputiti na studiju spavanja, koja se može obaviti kod kuće ili u specijaliziranom laboratoriju, kako bi se utvrdio uzrok i isključila ili potvrdila opstruktivna apneja u snu. Ovisno o dijagnozi, dostupne su različite metode liječenja. Jedna od opcija su oralni aparatići, udlage koje se izrađuju po mjeri kod stomatologa, a koje tijekom spavanja pomiču donju čeljust i jezik prema naprijed, čime se dišni put drži otvorenim. Za teže slučajeve apneje, zlatni standard liječenja je CPAP uređaj, koji preko maske upuhuje zrak pod tlakom i tako mehanički sprječava zatvaranje dišnih puteva. Iako je iznimno učinkovit, neki ga korisnici teško podnose. U specifičnim slučajevima, kada su uzrok anatomske abnormalnosti, u obzir dolaze i kirurški zahvati, od uklanjanja krajnika do složenijih procedura na mekom nepcu ili čeljusti. Ne ignorirajte hrkanje, rješenja postoje, a miran san je neprocjenjiv za zdravlje i kvalitetu života vas i vaših najbližih.