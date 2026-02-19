Znate li zašto su mačke tako zaljubljive baš u veljači? Evo kako prepoznati da se tjeraju

Mačke znaju iznenaditi vlasnike naglim promjenama ponašanja kao što je glasno mijaukanje, nemir i neumorno traženje pažnje, a često je razlog tjeranje. Većina mačaka prvi put uđe u tjeranje između petog i devetog mjeseca života, iako neke počnu već s 3 do 4 mjeseca, a druge tek oko osamnaestog mjeseca. Sam period tjeranja najčešće traje oko tjedan dana, ali može potrajati od 3 do 14 dana i ponavljati se u ciklusima, piše PetMD.

Takvom ponašanju najčešće svjedočimo upravo u veljači. Zašto je baš taj mjesec 'kritičan'? Mačke su tzv. životinje dugog dana: kako se od kasne zime povećava broj sati dnevnog svjetla, hormoni se aktiviraju i ciklusi postaju češći. Zato se tjeranja često pojačavaju od veljače do travnja, a mogu trajati do jeseni, osobito ako ne dođe do parenja. Kod mačaka koje žive u stanu, umjetna rasvjeta može dodatno produžiti dan, pa ciklusi ponekad krenu i izvan sezone.

Za razliku od pasa, mačke u tjeranju ne krvare. Najčešći znakovi vezani su uz njihovo ponašanje: pretjerana maženja, glasno dozivanje, nemir, slabiji apetit, ponekad češće mokrenje ili mokrenje izvan pijeska. Mnogi vlasnici se uplaše jer često izgleda kao da mačku nešto boli, no promjene najčešće dolaze iz hormonalnog nemira.

Što napraviti? Najvažnije je spriječiti neželjenu trudnoću: ne puštajte mačku van dok je u tjeranju i iz kuće je nosite u transporteru. Javite se veterinaru ako se pojave vaginalni iscjedak (osobito krv), povraćanje, proljev, izražen gubitak apetita ili opće loše stanje.

Jedini pouzdan način da se spriječe tjeranja i trudnoća je sterilizacija odnosno uklanjanje jajnika i maternice. Nesterilizirane ženke imaju veći rizik za ozbiljne probleme poput infekcije maternice (piometre) te nekih tumora, a nema dokazanih zdravstvenih koristi od toga da moraju proći jedno tjeranje prije zahvata, kako se često može čuti među vlasnicima. Često se preporučuje sterilizacija između petog i šestog mjeseca života kako bi se ciklus, kad je moguće, potpuno izbjegao.