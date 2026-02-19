Strpljivi, intuitivni i puni ljubavi: Ova 4 horoskopska znaka najbolji su roditelji
Biti roditelj puno je više od puke brige o fizičkim potrebama djeteta; to je uloga vođe, uzora i nepresušnog sustava podrške koji oblikuje mladu osobu u samostalno i zaokruženo ljudsko biće. Svaki roditelj želi odgojiti pristojno, odgovorno i društveno prilagođeno dijete, no put do tog cilja prepun je izazova. Od planiranja rođendanskih proslava i pakiranja školskih užina, pa sve do onih zahtjevnijih zadataka poput poticanja djeteta da daje sve od sebe bez prevelikog pritiska ili učenja kada reći "ne", roditeljstvo zahtijeva najvišu razinu promišljenosti i brige.
Iako svaki roditelj uz dovoljno ljubavi i strpljenja može biti sjajan, astrolozi se slažu da za neke horoskopske znakove ta uloga dolazi prirodnije. Znakovi koji su po prirodi brižniji, empatičniji i zaštitnički nastrojeni često imaju izraženije majčinske, odnosno očinske instinkte, čak i ako se po prvi put nalaze u toj ulozi.
Rak: Apsolutni pobjednik u kategoriji roditeljstva zodijaka je Rak. Smatran arhetipom majke, Rak je znak kojim vlada Mjesec, nebesko tijelo koje upravlja emocijama, instinktima i potrebom za njegom. Zbog toga Rakovi posjeduju nevjerojatnu intuiciju i sposobnost da osjete kako se njihova djeca osjećaju, često i prije nego što ona sama toga postanu svjesna. Kada je dijete tužno ili tjeskobno, roditelj Rak prvi će to primijetiti i pružiti mu najbolju moguću podršku.
Njihov dom je njihova tvrđava, utočište ispunjeno toplinom, sigurnošću i bezuvjetnom ljubavlju, gdje se djeca osjećaju zaštićeno i slobodno izraziti svoje osjećaje. Iako su poznati po svojoj nježnosti i osjetljivosti, Rakovi se pretvaraju u prave lavove kada je riječ o zaštiti vlastite djece. Spremni su učiniti apsolutno sve kako bi osigurali da su njihovi najmiliji sigurni, a tko god se usudi nauditi im, brzo će zažaliti što je to uopće pokušao.
Bik: Odmah uz bok Raku stoji Bik, znak koji je sinonim za stabilnost, strpljivost i pouzdanost, temelje na kojima se gradi sretno djetinjstvo. Budući da njima vlada Venera, planet ljubavi i ljepote, Bikovi imaju prirodno smirenu i brižnu osobnost zbog koje se svatko u njihovoj prisutnosti osjeća sigurno. Kao zemljani znak, izrazito su praktični i čvrsto stoje na zemlji, što im omogućuje da se s lakoćom nose sa svakodnevnim izazovima roditeljstva, bilo da je riječ o organizaciji dječjih rasporeda, upravljanju obiteljskim budžetom ili jednostavno postavljanju prioriteta za uspjeh djeteta.
Bikovi su izuzetno pouzdane osobe, a njihova djeca znaju da se na njih mogu osloniti u svakom trenutku, fizički i emocionalno. Bilo da se radi o vožnji u školu ili ramenu za plakanje, roditelj Bik uvijek je tu. Uz njihovu bezuvjetnu podršku i umirujuću prisutnost, Bikovi su tip roditelja kakvog svako dijete može samo poželjeti.
Jarac: Treći znak koji se ističe svojim roditeljskim vještinama je Jarac. Sa svojom organiziranom prirodom usmjerenom na ciljeve, Jarčevi su roditelji koji vode primjerom i svoju djecu uče vrijednostima napornog rada, discipline i integriteta. Oni su vjerojatno ti koji na vrijeme šalju savršene božićne čestitke s usklađenim odjevnim kombinacijama i planiraju idilične obiteljske odmore do najsitnijih detalja, uključujući i rezervne planove.
Jarac je stijena obitelji, onaj tko sve drži na okupu i u najtežim vremenima, osiguravajući da je hrana na stolu i krov nad glavom. Uče svoju djecu važnosti strukture, rutine i postavljanja granica, zbog čega njihova djeca izrastaju u odgovorne članove društva. Iako ponekad mogu djelovati strogo, njihova odanost obitelji je nepokolebljiva, a ljubav koju pružaju djeci je bezuvjetna. Njihova predanost da osiguraju najbolje za svoju djecu toliko je zadivljujuća da im se drugi roditelji često dive.
Ribe: Posljednji, ali nipošto manje važan znak na listi najboljih roditelja su Ribe. Njima vladaju Jupiter, planet optimizma, i Neptun, planet inspiracije, zbog čega roditelji Ribe unose živahnu i kreativnu energiju u kućanstvo, čineći život svoje djece uzbudljivijim. Svojim maštovitim načinom razmišljanja, oni mogu svakodnevne trenutke pretvoriti u nešto posebno, bilo da se radi o izradi rukotvorina ili planiranju najboljih tematskih rođendanskih zabava. Njihova snažna umjetnička strana uvijek potiče djecu da se slobodno izražavaju i slijede svoje strasti.
Kao vodeni znak, Ribe također posjeduju visoku emocionalnu inteligenciju, što im omogućuje da se s lakoćom stave u cipele svog djeteta i graciozno rješavaju složene situacije. Oni su roditelji koji nude rame za plakanje, podržavajući svoju djecu kada se trebaju ispuhati ili jednostavno trebaju zagrljaj. Zbog svoje bezgranične kreativnosti i snažnog osjećaja empatije, Ribe su jedni od najboljih roditelja zodijaka.