Platila 2500 kuna za tetovažu kao posvetu baki, a danas je neprepoznatljiva: 'Izgleda kao maternica!'

Kao što će mnogi s vremenom požaliti zbog tetovaža koje su napravili kad su bili mladi, jedna je djevojka ispričala kako je požalila što je s 18 godina napravila tetovažu u spomen svojoj prabaki; koja više ne izgleda kako bi trebala.

Jessika Gancedo se tetovirala sa samo 18 godina, a htjela je odati počast svojoj prabaki sa cvijetom perunike (irisa) s krilima, što bi ju; da joj tata nije velikodušno platio tetovažu kao rođendanski poklon; tada koštalo 285 funti (oko 2500 kuna),

Koliko god imala smisla, tetovaža na nažalost, nije izdržala test vremena i poprimila oblik jedne vrste povrća umjesto cvijeta, piše Mirror.

U videu objavljenom na TikToku Jessika, koja ima korisničko ime @jessicabaileyg, rekla je: "Nisam istraživala tattoo umjetnika. Nisam došla s referencom slike. Došla sam s idejom, a tetovaža je bila samo 350 dolara, To bi trebao biti cvijet perunike s krilima u znak počasti mojoj prabaki, Iris, i samo znam da je odmah, kad sam je napravila i otišla do tate da mu pokažem, rekao: 'o da, to je počast kupusu’.”

"Bila sam kod dva tattoo umjetnika jer razmišljam o prikrivanju. Prvi je rekao, 'o da, možemo to prilično lako pokriti jer je prilično izblijedjelo, no drugi je rekao da će ipak morati biti velika tetovaža da sve prekrije i da ova izgleda kao da je stara 30 godina. Moj tata ima čak goru od ove pa pretpostavljam da su loše tetovaže dio naše obitelji”, dodala je.

Njezin video brzo je postao viralan na društvenim mrežama, mnogi korisnici su ostali šokirani stvarnom idejom tetovaže – jer su stvarno mislili da ima sliku kupusa.

"Pomalo izgleda kao zelena salata", komentirala je jedna korisnica, dok je jedan korisnik dodao: "Suosjećam s vama. Tražio sam djetelinu sa četiri lista i stalno me pitaju je li to brokula ili gljiva”.

"Izgleda kao maternica…", glasio je jedan komentar.

