Mislila je da ima upalu slijepog crijeva, a za par sati je rodila: 'Cijelu trudnoću sam pila pilule i imala mjesečnicu!'

Amerikanka Jodi-Marie Ash već je s 18 godina postala majka, a svoju je kćerku Skylu rodila ne znajući da je uopće trudna, samo nekoliko sati nakon što je završila smjenu u baru u kojem je radila.

Uz to, Ash je cijelu trudnoću pila i pilule protiv začeća pa je, kad su joj počeli jaki bolovi u trbuhu, pomislila da je pojela nešto pokvareno, no do kraja smjene joj je bilo toliko loše da je morala otići u bolnicu.

Tamo je, kaže, u istoj sekundi na putu do rađaonice saznala i da je trudna i da upravo rađa; a samo sat vremena kasnije bila je mama malene djevojčice.

Budući da je tijekom cijele trudnoće pila kontracepcijske pilule, da je bila jako mršava i bez trudničkog trbuha, mlada mama kaže da ni po čemu nije mogla zaključiti da je u drugom stanju; a da misterij bude potpun pet mjeseci prije poroda je na kratko posumnjala ali ju je razuvjerio test koji je bio - negativan!

Svoj je 18. rođendan provela, priča, plešući na partyju 'u blaženom neznanju', a fotografije od te večeri potvrđuju da nije imala trbuh koji bi joj otkrio da čeka dijete.

- Na svoj sam rođendan već bila u sedmom mjesecu trudnoće i nisam imala pojma! - kaže 20-godišnjakinja i priznaje da je u to vrijeme i pila i pušila.

U bolnicu je, priča, otišla misleći da ima upalu slijepog crijeva ili se otrovala hranom, a jedino joj porod nije ni pao na pamet "Čak sam i pušila u noćnim izlascima, od tada sam prestala, ali u to vrijeme sam se digla bez naznake da sam trudna."

- Nisam imala nikakvih simptoma; cijelo sam vrijeme imala mjesečnicu i uopće mi nije bilo loše ni mučno, a i test mi je bio negativan - kaže, a napravila ga je, dodaje, jer ga je radila i prijateljica 'pa da nije sama u tome...'

Cijela joj je noć poroda, kaže, u magli, a sjeća se samo da je u sebi mislila "Ma nemoguće"...

Srećom, kaže ova mlada mama, njena obitelj i obitelj Skylinog oca cijelo su vrijeme bili uz nju, a podrška su joj i danas.

- Kad sam rodila nazvala sam mamu i tatu i sve napisala na Facebooku da svi vide, da ne moram svakog pojedinačno zvati i objašnjavati; nisam ni sama znala što da kažem, sve je bilo nadrealno! - rekla je, a prenosi The Sun.

