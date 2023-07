Planirate putovanje ovog ljeta? Ovo su najskuplje destinacije u kojima se možete razboljeti

Liječenje u inozemstvu moglo bi koštati desetke ili stotine puta više od cijene putnog osiguranja. Pad u Španjolskoj, koji završi s šavovima, koštao bi u prosjeku 600 eura, prema osiguravajućem društvu Admiral. Za usporedbu, prosjek koji su platili klijenti putnog osiguranja koje su anketirali s portala Which? u ožujku iznosio je 47 eura za policu za jedno putovanje ili 112 eura za godišnju policu (za one bez prethodnog zdravstvenog stanja).

Nakon što odete izvan Europe, troškovi postaju puno veći, posebno za teže ozljede. Šavovi u SAD-u koštat će vas 2100 eura, a poziv hitnoj pomoći gotovo 3000 eura. Mjesto na koje odlučite otići imat će veliki utjecaj na veličinu potencijalnih medicinskih računa. Admiralovo istraživanje također je otkrilo da liječenje može koštati do 1200 eura ako slomite ruku na skijanju u Francuskoj, do 270 000 eura ako pretrpite srčani udar u SAD-u i do 14 000 eura ako vas opeče meduza Australija.

Zemlja Rendgensko snimanje Trovanje hranom Šavovi Poziv hitnoj pomoći Recept za tablete protiv bolova SAD 175 eura 5 845 eura 2 100 eura 2 900 eura 880 eura Meksiko 117 eura 4 090 eura 820 eura 2 900 eura 585 eura Jamajka 175 eura 4 090 eura 1 400 eura 2 900 eura 880 eura Indija 80 eura 2 340 eura 585 eura 235 eura 410 eura Tajland 94 eura 2 340 eura 820 eura 410 eura 410 eura Španjolska 117 eura 2 350 eura 585 eura 350 eura 175 eura Francuska 47 eura 300 eura 115 eura nedovoljno podataka 23 eura

Ako uzmete policu putnog osiguranja, te troškove može pokriti vaš osiguravatelj. Pokriće za liječenje u inozemstvu trebalo bi vam biti prioritet broj jedan pri kupnji putnog osiguranja. Što se tiče pokrića koje vam je potrebno, preporučujemo pokriće od najmanje 6 milijuna eura za troškove liječenja i repatrijacije. Mogli biste ići i više: 10 milijuna funti bilo je prosječno zdravstveno osiguranje uključeno u police koje su analizirali stručnjaci još u svibnju. A neke su police nudile neograničeno zdravstveno osiguranje.

Svatko tko se planira baviti zimskim ili ekstremnim sportovima trebao bi provjeriti pokriva li ih vaše osiguravajuće društvo. Ako trebate liječenje u inozemstvu, nazovite svog osiguravatelja na njegov broj za hitne slučajeve. Idealno bi bilo da to učinite prije liječenja, jer osiguravatelji mogu inzistirati na određenim uvjetima, ali nemojte odgađati hitno liječenje. Možda ćete morati platiti ostatak, ovisno o polici koju ste sklopili.

Zdravstveno osiguranje nije jedini razlog za ugovaranje osiguranja. Ovisno o vašoj politici, to može uključivati:

Otkazivanje ili zakašnjeli polazak

Izgubljena ili zakašnjela prtljaga

Izgubljene ili oštećene stvari, uključujući vašu putovnicu

Osobne ozljede i pokriće za nesreće ili štetu koju ste sami uzrokovali.

Ako već imate narušeno zdravstveno stanje (PEMC), može biti teže pronaći pristupačnu policu osiguranja. Od kupaca koji su ispitanu, oni s PEMC-om platili su više za police za jedno putovanje (88 naspram 47 eura) i godišnje police (175 naspram 112 eura). No ključno je da svom osiguravatelju prijavite sva zdravstvena stanja prije nego što platite svoju policu. Ako to ne učinite, vaša bi polica mogla postati ništavna, a vaše bi ime moglo biti označeno, što znači da biste u budućnosti mogli imati problema s dobivanjem bilo kakve vrste osiguranja.

