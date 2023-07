Optička iluzija testira vaš ljubavni odnos: Otkrit će kako komunicirate s partnerom!

Le Baiser (francuski izraz za "Poljubac") je poznato umjetničko djelo rusko-poljske umjetnice Sonie Lewitzke koje potječe iz ranih godina 20. stoljeća. Slika prikazuje obrise muškarca i žene u ljubavnom zagrljaju. Godinama ljudi tvrde da to što gledatelj prvo vidi - muškarca ili ženu - može dati uvid u njihovu psihologiju, od ljubavnog života do toga jesu li iskrene osobe, piše NY Post.

Ljudi tvrde da ako gledatelj prvo vidi muškarca, to može značiti da imaju muškarca (ili muškarce) na umu, bilo da su ljutiti na određenog muškarca ili žude za jednim. Isto vrijedi i obrnuto - oni koji prvo vide ženu, vjerojatno razmišljaju o ženi (ili ženama), bilo da je određena žena u njihovu umu ili da žude za nekom.

Foto: Sonia Lewitzka

Ako gledatelj vidi ženu prije muškarca, to također sugerira da je vjerojatno otvoreniji i transparentniji sa svojim partnerom. Vjerojatno cijene iskrene otvorene razgovore o svojim osjećajima i emocijama i smatraju to ključnim faktorom za održavanje zdravog odnosa. Također može značiti da će se osoba možda osjećati frustrirano ili razočarano ako to nije uzvraćeno.

S druge strane, ako gledatelj prvo primijeti muškarca, moguće je da je osoba koja je suzdržanija i ima poteškoća u komunikaciji. Takvim ljudima može biti teško biti iskren i izražavati svoje emocije, ali zatvorenost može izazvati osjećaj usamljenosti i izolacije u odnosima.

