Dečko ju je prevario pa mu se osvetila: ‘Ljudi kažu da se sramotim, ali zaslužio je to’

Žena je podijelila mišljenja na društvenim mrežama nakon što se osvetila bivšem koji ju je prevario. Naime, okomila se na auto svog ljubavnog partnera u Buckhavenu, nakon što je otkrila da je bio nevjeran, piše The Sun.

Pokrila je stakla smećem i papirom sričući psovke i riječ "varalica". Seks igračke i higijenski uložak također su bili zalijepljeni za prednje vjetrobransko staklo. Ostavljena žena rekla je: "Bivši me varao. Imam ga pravo osramotiti kao što je on mene. Mjesecima me sramotio. Nikada ne bih učinila ono što je on meni."

Slike osvete objavljene su na Fife Jammer Locations, uz natpis: "Nemam pojma što se događa u Buckhavenu." I brzo su postale viralne, prikupivši više od 1000 lajkova i 500 komentara. Nekim korisnicima društvenih mreža svidjela se ova ideja jer su je prozvali "briljantnom".

Jedan je napisao: "Haha nauči budalu pameti." Druga je osoba dodala: ""I ja bih to 100% napravila.", treći je istaknuo: "Javno poniženje bez naplate štete." Ali drugi su majčine postupke označili kao 'čudne' i 'sramotne'.

Jedan je komentar glasio: "Mislim da je ovo jako neugodno i jezivo. Bolje bih se osvetio od toga." Druga se osoba složila: "Nikada nisam vidjela ništa sramotnije." U međuvremenu je netko drugi napisao: "Možete li zamisliti da se potrudimo učiniti nešto ovako glupo? Osveta je slatka, ali ovo je apsolutno neugodno i sramotno."

