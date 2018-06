Pila je 4.5 litre vode na dan i to joj je promijenilo seksualni život. Evo kako.....

Ispijanje dovoljno vode na dan bitno je za naše zdravlje, upozoravaju učestalo stručnjaci. Na svojoj koži je to htjela isprobati i Shefali Sood iz Indije koju je iznenadilo kako je njena odluka da pije 4,5 litre vode dnevno kroz 10 dana utjecalo na njen seksualni život.

Stručnjaci savjetuju da bi osoba trebala popiti jednu litru na svakih 15 kilograma svoje težine, što je za Shefali koja teži 65 kilograma, značilo 4.3 litre na dan. Za TOI je potvrdila da joj se život promijenio u samo tjedan dana.

Pila je dvije litre vode do ručka i do kraja dana još dvije. Unatoč povećoj količini vode koju je ispijala, tvrdi da se osjećala znatno lakšom, poletnijom i imala je više energije. Prva dva dana osjećala je kako se mora siliti popiti određenu količinu vode, no nakon toga tijelo joj je "tražilo" vodu i usta su joj brzo postajala suha. Zbog popijene količine vode morala je ići mokriti jednom u satu, a osim energije i znatno boljeg raspoloženja kojeg je osjećala, koža joj je postala zdravija, mekša i sjajnija.

No, ono što ju je najviše iznenadilo bile su promjene vezane za seks. Otkada je počela piti više vode, primijetila je kako joj se želja za seksom naglo povećala. Tvrdi kako ne zna je li to zbog pritiska punog mjehura ili zbog nečeg drugog, no u svakom slučaju, njena želja za seksom drastično je porasla, otkrila je iskreno.