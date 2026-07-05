Ove namirnice doprinose jačanju kostiju i zdravlju zubi: Uvrstite ih u svoju prehranu što prije

Poznata izreka “ono si što jedeš” nikada nije bila istinitija nego kada je riječ o zdravlju naših kostiju i zuba. Mnogi kosti doživljavaju kao statičnu, nepromjenjivu strukturu, no istina je potpuno drugačija. Naš koštani sustav je dinamično, živo tkivo koje se tijekom cijelog života neprestano razgrađuje i obnavlja. Ovaj složeni proces ovisi o stalnoj opskrbi esencijalnim hranjivim tvarima koje unosimo prehranom. Jednako tako, zdravlje zuba nije samo pitanje redovite higijene, već i onoga što stavljamo na tanjur. Hrana i piće prvo prolaze kroz usta, izravno utječući na zdravlje zubne cakline i desni, čineći uravnoteženu prehranu prvom linijom obrane.

Kamen temeljac zdravih kostiju i zuba bez sumnje je kalcij, najzastupljeniji mineral u ljudskom tijelu. Gotovo 99 posto tjelesnog kalcija pohranjeno je upravo u kostima i zubima, gdje im osigurava čvrstoću i strukturu. Ako ga prehranom ne unosimo dovoljno, tijelo će ga početi crpiti iz vlastitih koštanih rezervi, što dugoročno dovodi do smanjenja gustoće kostiju i povećanog rizika od osteoporoze i prijeloma. Odraslim osobama preporučuje se dnevni unos od oko 700 do 1000 miligrama. Mliječni proizvodi poput mlijeka, sira i jogurta opće su poznati izvori, no spektar je znatno širi. Izvrsni nemliječni izvori uključuju tamnozeleno lisnato povrće poput kelja i brokule, dok špinat sadrži oksalate koji ometaju apsorpciju. Konzervirane sardine s kostima, tofu obogaćen kalcijem te bademi i sjemenke sezama i chije zaokružuju listu moćnih saveznika.

Međutim, sav uneseni kalcij bio bi gotovo beskoristan bez svog ključnog partnera - vitamina D. Ovaj vitamin ima presudnu ulogu jer pomaže tijelu da apsorbira kalcij iz hrane u crijevima. Bez dovoljne količine vitamina D, tijelo ne može učinkovito iskoristiti kalcij, što kosti čini slabima i lomljivima. Najbolji prirodni izvor vitamina D je izlaganje sunčevoj svjetlosti, pod čijim se utjecajem on stvara u koži. Ipak, tijekom jeseni i zime ili kod osoba koje malo vremena provode na otvorenom, važno ga je unositi i hranom. Najbogatiji prehrambeni izvori su masne ribe poput lososa, skuše, tune i sardina, a u manjim količinama nalazi se i u žumanjku te u namirnicama koje su njime obogaćene, poput mlijeka i nekih vrsta žitarica.

Iako su kalcij i vitamin D glavni akteri, za cjelovito zdravlje kostiju i zuba potreban je čitav tim hranjivih tvari. Fosfor, drugi najzastupljeniji mineral u tijelu, radi u tandemu s kalcijem na izgradnji snažne koštane strukture i jačanju zubne cakline. Nalazi se u mesu, ribi, jajima i orašastim plodovima. Magnezij je ključan jer sudjeluje u pretvorbi vitamina D u njegov aktivni oblik, čime izravno potiče apsorpciju kalcija. Vitamin K pomaže u vezivanju kalcija za kosti, dok je vitamin C neophodan za sintezu kolagena, proteina koji čini osnovu vezivnog tkiva u desnima i organski matriks kosti, dajući im fleksibilnost. Sveobuhvatna i raznolika prehrana koja uključuje puno povrća, voća, cjelovitih žitarica i proteina osigurava sinergiju svih ovih elemenata, potvrđujući važnost pravilne prehrane za zdravlje zuba i kostiju.

Osim nutritivne vrijednosti, neke namirnice nude i mehaničke prednosti za oralno zdravlje. Hrskavo voće i povrće, poput jabuka, mrkve i celera, djeluje poput prirodne četkice za zube. Njihova čvrsta i vlaknasta tekstura tijekom žvakanja pomaže u uklanjanju naslaga plaka i ostataka hrane sa zubnih površina. Istovremeno, intenzivno žvakanje potiče lučenje sline, koja je naš prirodni mehanizam za ispiranje usta. Slina neutralizira štetne kiseline koje proizvode bakterije, ispire čestice hrane i sadrži minerale koji pomažu u remineralizaciji zubne cakline, čineći je otpornijom na karijes.

Dok neke namirnice grade i jačaju, druge mogu imati suprotan učinak. Prehrana bogata šećerom i rafiniranim ugljikohidratima hrani bakterije u ustima koje proizvode kiseline, što izravno dovodi do erozije cakline i nastanka karijesa. Gazirana i kisela pića, uključujući i dijetalne verzije, sadrže fosfornu i limunsku kiselinu koje nagrizaju površinu zuba. Prekomjeran unos soli može povećati izlučivanje kalcija putem urina, čime se oslabljuju kosti. Slično djeluju i prevelike količine kofeina i alkohola, koje mogu ometati apsorpciju kalcija i narušiti hormonsku ravnotežu ključnu za zdravlje kostiju. Ograničavanje unosa ovih namirnica jednako je važno kao i uključivanje onih korisnih.